Yusuf Şimşek depremi!







Trabzonspor'la Beşiktaş'ı arasında transfer yarışına sahne olan Yusuf Şimşek'le ilgili gelen haber siyah beyazlı camiada deprem etkisi yarattı.





2007-08 sezonunu Denizlispor'da tamamlayan Yusuf Şimşek askerlik sorunuyla karşı karşıya kaldığı için Türkiye'den ayrılmaya karar vermiş ve Skoda Xanthi'ye imza atmıştı.



Habertürk'ten Tahir Kum'un haberine göre Yunan kulübüne 14 Mayıs'ta 168 bin euro peşin para alarak senelik 350 bin euroya imza atan Yusuf, 11 Haziran'da profesyonel futbolcular için askerlik tecil imkanının 38 yaşına kadar uzatılmasıyla birlikte erken davranmanın kurbanı olmuştu.



Bu karar sonrası ülkeden ayrılmaktan vazgeçen ve 7 Haziran'da Bursaspor'la el sıkışan Yunusf Şimşek'in bu davranışı Yunan kulübünü küplere bindirmişti. Ancak Yusuf'un aldığı peşinatı geri ödemeye çalışması olayın kapanmasına yetmedi.



"Tehlike Kapıya Dayandı"



2 Ağustos'ta TFF'ye başvurarak oyuncunun transfer sertifikasını talep eden Xanthi, 13 Ağustos'ta Yusuf'un Bursaspor'un oyuncusu olduğu gerekçesiyle bu belgeyi alamayacağı cevabı ile karşılaştı. Yunanlılar "Mağdur olduk" diyerek FIFA'ya başvurdu. Yusuf'a çok kızan Skoda Xanthi, 27 Ağustos'ta FIFA Başkanı Blatter'e ve UEFA Başkanı Platini'ye mektup bile yazdı. UEFA, 27 Ekim'de Yusuf'tan savunmasını istedi. İlk savunmayı yetersiz bulan UEFA, ikinci savunmayı inceledikten sonra kararını açıklayacak.



Xanthi, Yusuf'tan 400 bin euro tazminat talep ederken, çifte imza kurbanı olan oyuncunun talimatlara göre 4 ile 6 ay arasında sportif ceza alıp sahalardan uzak kalması bekleniyor..



