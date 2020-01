Yusuf Namoğlu, Cüneyt Çakır ve Barış Şimşek, VAR Sistemi ile ilgili konuştu

Namoğlu: \"VAR Sistemi, İtalya\'da ve Almanya\'da olumlu sonuçlar verdi\"

Çakır: \"VAR\'ı kulüpler kadar, hakem camiası olarak biz de istiyoruz\"

\"10 saniye sonra doğrusunu bulabiliyorsak ne mutlu bize\"

\"Bariz bir hata varsa video hakem o zaman devreye girecek\"

Şimşek: \"Görüntünün TV yayınına gitmesini beklemeden işlem yapıyoruz\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi\'nin ilk adımı olan offline (çevrim dışı) uygulama, Süper Lig\'de bugün oynanan Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası ile başladı.

Müsabakanın ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ve video yardımcı hakemler Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz olan Namoğlu, çevrimdışı bir deneme yaptıklarını belirterek, \"Baş aktörler, Cüneyt Çakır ve Barış Şimşek, normal bir maçı yönetiyormuş gibi, maçın hakemiyle diyalog kuruyormuş gibi bu sistemi uyguladı. Pozisyonların görüntüleri üzerinden rapor hazırladılar ve biz bu raporu Uluslararası Futbol Birliği\'ne (IFAB) göndereceğiz. Her maç sonunda buna benzer yapacağımız deneylerdeki tüm raporlar IFAB\'a gidecek. Önümüzü açarak yola devam edeceğiz\" dedi.

YUSUF NAMOĞLU: \"TFF SİSTEMİN BİR AN ÖNCE BAŞLAMASINI İSTİYOR\"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulunun, VAR sisteminin bir an önce başlamasını istediklerini söyleyen Namoğlu, \"IFAB, bize \'çevrimiçine geçebilirsiniz\' dediğinde, oyuna müdahale başlayacak. Bugün oyuna müdahale edilmeden, ediliyormuş gibi uyguladık. Gol kararı, penaltı kararı ve ihraç kararları... Bunların dışında müdahale olmayacak. Örneğin bugün gol oldu. Çizgiyi geçip geçmemesi, bizim tarafımızdan da değerlendirildi. Maçın hakemi golü verdi bugün. Ama online sisteme geçildiğinde, hakem bu kararları Video Yardımcı Hakemlere danışarak verebilecek. Sana göre, bana göre pozisyonlar, hakemin takdirindedir. Arkadaşlar gerekli notları tuttu, raporlaştırdı. IFAB\'a göndereceğiz. Gelecek haftalarda çok daha iyi bir şekilde ilerleyecek\" diye konuştu.

\"VAR SİSTEMİ, İTALYA\'DA VE ALMANYA\'DA OLUMLU SONUÇLAR VERDİ\"

VAR sisteminin İtalya\'da ve Almanya\'da devam ettiğini söyleyen Yusuf Namoğlu, şunları söyledi:

\"Rosetti, bunu bize geniş bir şekilde anlattı. Bundan sonra yapılacak Dünya Kupası çalışmalarına da müdahil olacaktır, bize de destek veriyor. VAR sistemi başladıktan sonra, penaltılar arttı, ihraçlar azaldı, faul sayıları azaldı dedi. Oyuncular sahada daha dikkatli davranıyor. VAR Sistemi\'nin İtalya ve Almanya\'daki deneyler sonucunda verimli olduğu söyleniyor. Hakemler normal yönetiyor gibi yönetecek. hatalı bir karar olduğunda VAR devreye girecek. Netice alındıktan sonra VAR sistemine başvurulacak.

Bugün çevrimdışı bir uygulamaydı, sesler bize yansımadı. 8 kamerayla çekildi, normalde 16 olması lazım. Derbiler 24 kamera oluyor. Kamera sayısı çoğalacak, her şeyi daha net görecekler. Video Yardımcı Hakemler yüzde yüz olan şeyleri hakeme bildirecektir. Yoruma açık olanlar ise hakemin inisiyatifine bırakılacak.\"

CÜNEYT ÇAKIR: \"OYUN SÜRELERİ UZAYACAK\"

VAR sisteminin hayırlı olmasını temenni eden Cüneyt Çakır, \"Öncelikle bugün çevrimdışı olarak bu sistemi uyguladık. Hayırlı olmasını diliyorum. Maç ile bize gelen görüntü arasındaki zaman farkı 0.4 saniye. Yani burada izliyormuş, yönetiyormuş, oynuyormuş gibi diyelim. O yüzden hiçbir farkı yok. Anında çok hızlı şekilde biz görüntüleri görüyoruz ve operatör çok tecrübeli olduğu için zaten biz de bunun çevrimdışı olarka devamlı antrenmanlarını yapacağız. Biz de çok hakim olacağız kameralara. Bu süre çok daha hızlı olacak. 10 saniye kadar kısa bir sürede bugünkü gol kararını verdik. Herkesin kafasında şöyle bir endişe var. Acaba oyun çok duracak mı? Şimdi böyle bir pozisyonu, oyuncuların itiraz ettiğini düşünün, kararın yanlış olduğunu düşünün, oyunun ne kadar durduğunu hayal edin. Bir de burada 10 saniye gibi bir sürede karar verildiğini düşünün. O yüzden bu çok faydalı olacak. Belki de oyunun süresini daha fazla uzatacağız. 50-51 dakika olan oyun süresini 54 dakikalara çıkaracağız bu şekilde\" ifadelerini kullandı.

\"10 SANİYE SONRA DOĞRUSUNU BULABİLİYORSAK NE MUTLU BİZE\"

Maçtan sonra tekrarı izlediklerinde hatalı kararları gördüklerinde üzüldüklerini belirten Cüneyt Çakır, \"Bir hakem maç yönetmeye çıktığı zaman en önemli şey adaletli bir şekilde yönetmek ister. Hata yapmak istemez. Şunu hayal edelim. Biz bir sürü karar veriyoruz maç içerisinde ve maç bittikten sonra evde onu izlediğimiz zaman yanlış karar verdiğimiz zaman tabii ki bu yanlış kararımızdan dolayı bizde üzülüyoruz. Hiçbir takımın haksız bir şekilde bizim verdiğimiz kararlarla bir maçı kazanmasını veya başka türlü puan almasını istemeyiz. Önemli olan adaletli bir şekilde yönetmektir. Eğer biz 10 saniye sonra doğrusunu bulabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü, bunu kulüplerimiz ne kadar istiyorsa biz hakem camiası olarak da uygulamanın bir an önce başlamasını istiyoruz. Çünkü, çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da TFF\'ye MHK\'ye çok teşekkür ederiz. Şu ana kadar olan bütün eğitimler bizi bu zamana kadar getirdi. Bunu çevrimdışı olarak kullanıyoruz, belli bir süre de bu denemeleri yapacağız. Denemeler sonrasında en yakın zamanda çevrimiçi olarak bunu kullanacağız\" dedi.

\"BARİZ BİR HATA VARSA VİDEO HAKEM O ZAMAN DEVREYE GİRECEK\"

Futbolun hatalar oyunu olduğunu aktran Çakır, \"Futbol bir hata oyunudur. Şunu unutmamak lazım, hiçbir zaman yüzde yüz doğru kararla maçı bitiremezsiniz. Mutlaka hatalar olacaktır. Bu sistemde de hatalar olacaktır. En önemli şey oyununun sonucuna etki eden, bildiğimiz bariz hatalardan kurtulmak istiyoruz. Gri pozisyonlar hakkında zaten biz buna karışmıyoruz. Bariz bir hata varsa eğer oyunda işte o zaman video hakem devreye girecek. Bunun faydalarını ilerleyen dönemlerde zaten göreceğiz. Yaptığımız çevrimdışı eğitimleri IFAB\'a yollanacak. Onlar bunları değerlendirecek daha sonra uygun görürse de herkesin kabul ettiği tek protokolle çevrimiçi kullanmaya başlayacağız. Biz de bugunkü gol kararını biz de 10 saniye içerisinde vermiştik\" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMSEK: \"GÖRÜNTÜNÜN TV YAYININA GİTMESİNİ BEKLEMEDEN İŞLEM YAPIYORUZ\"

Pozisyon tekrarlarının seyircilerden daha önce izlediklerini belirten Barış Şimsek, \"Tekrar pozisyonu yayına gitmeden önce biz onu alıp inceleyebiliyoruz. Görüntünün yayına gitmesini beklemiyoruz. Biz hemen alıp orada izleyebiliyoruz. Seyircilerin gördüğünden daha önce alıp görebiliyoruz. Burada fark bu. İstatistikler İtalya\'da topun oyunda kalma süresinin arttığını gösteriyor\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açıklamalar