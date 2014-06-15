Yusuf Kardavi: Irak'ta yaşananlar Sünni devrimi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Irak'ta yaşananlara ilişkin bir bildiri yayınladı. Bildiride, Irak'ta yaşananların Maliki hükümeti olduğu belirtildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin liderliğini, Mısır’daki darbe sürecine karşı tavrı ve fetvalarıyla da bilinen, Katar'da yaşayan din adamı Yusuf Kardavi yapıyor.

Bildiride "Bu devrim asla Şiilere karşı değildir bilakis meşru hakların elde edilmesi için gerçekleştirildi" ifadeleri kullanılan bildiride, bunun en büyük delilinin Şii bölgelere saldırı düzenlenmemesi ve tek bir sivil Şiinin öldürülmemesi" ifadeleri yer aldı.

"Irak'ta yaşanan olaylar, zulüm, yolsuzluk ve kısıtlama politikasının ürünü" denilen bildiride "Ordunun, polisin çöküşü boşluktan kaynaklanmadı. Musul'un düşmesi, halk devrimi sonucu gerçekleşen bir olaydan başka birşey ile açıklanamaz. Gücü ne olursa olsun bir örgüt (IŞİD'i işaret ederek) 2 milyon nüfuslu bir kenti (Musul'u kastederek) ele geçiremez" sözlerine yer verildi.

Bildiride, birliğin daha önce Irak yönetimini, Sünni halkın ve hareketlerin taleplerine cevap vermeleri yönünde uyardığı hatırlatılarak, "Eğer Sünni halka yönelik kötü uygulamalar, adil, olgun ve mezhepçilikten uzak bir siyasetle tedavi edilseydi bunlar yaşanmayabilirdi" denildi.

'Milli birlik hükümeti kurulmalı'

Irak'ta yaşananlardan, istikrarı, güvenliği, yaşam şartlarını iyileştirmede başarısız olan ve orduyu kötüye kullanan Maliki hükümetinin sorumlu olduğu savunulan bildiride, acil olarak milli ve samimi esaslar temel alınarak "Milli Birlik Hükümeti" kurulması çağrısında bulunuldu.

Şii lider Ayetullah Ali Sistani'nin halka silahlanma çağrısı kastedilerek, Irak'taki Şii dini mercilerin "cihat" içerikli fetvalarının şiddetle kınandığı belirtilen bildiride, ülkenin güneyinde yaşayan Şiilere, savaşmaları yönünde verilen fetvalara itibar etmemeleri, kan dökülmemesi ve kapsamlı birlik için çalışma çağrısında bulunuldu.

Bildiride, şu ifadeler yer aldı: "Bu fetvalar, toplumsal dokuya zarar vererek mezhepsel savaşlara neden olabilir. Şii kardeşlerimizi söz konusu fetvalara itibar etmeyerek, gerçek haklarını elde etmeleri için Sünni kardeşlerinin yanında yer almaya çağırıyoruz."

Irak'taki Şiilerce "dini merci" kabul edilen Ayetullah Ali Sistani'nin dün, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ve onunla beraber hareket eden silahlı gruplara karşı vatan koruması için cihad çağrısında bulunduğu belirtilmişti.