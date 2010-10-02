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Spor

YUSUF İLK KEZ KADRODA İSTANBUL (A.A)

02 Ekim 2010 17:16

-YUSUF İLK KEZ KADRODA  İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın 18 kişilik kadrosu belli oldu. Teknik direktör Bernd Schuster, Trabzonspor maçının kadrosuna Rüştü Reçber ve Ferrari'nin yanı sıra, sakatlığı nedeniyle Nihat Kahveci'yi almazken, bu sezon ilk kez Yusuf Şimşek'i dahil etti. Hafif sakatlığı geçen Bobo da kafilede yer aldı. Beşiktaş'ta ayrıca, Fink ve Rıdvan Şimşek'in yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Quaresma, Fatih Tekke, Ekrem Dağ ve Erhan Güven de kafilede bulunmuyor. Alman teknik direktör, Trabzon kafilesine şu oyuncuları aldı: Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Zapotocny, İbrahim Üzülmez, İsmail Köybaşı, Aurelio, Ernst, Necip Uysal, Hilbert, Onur Bayramoğlu, Nobre, Bobo, Tabata, Holosko, Yusuf Şimşek, Ersan Adem Gülüm, Guti. 

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