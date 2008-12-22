Yusuf harekâtı!..



Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Bursasporlu Yusuf Şimşek için hem kulübü hem de futbolcu ile görüştüklerini açıkladı.



Trabzonspor Kulübü, Bursaspor'un orta alan oyuncusu Yusuf Şimşek'i kadrosuna katmak istiyor.



Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yeşil-beyazlı yöneticilerle ve Yusuf ile görüştüklerini ancak henüz netleşmiş birşey olmadığını söyledi. Hacısalihoğlu, ''Yusuf ve kulübüyle görüştük. Şu anda net bir şey yok. Kısa süre içinde netleşeceğini umuyoruz'' diye konuştu.



"İLK YARI SONUNDAKİ PUAN VE SIRALAMADAKİ YERİMİZ SEVİNDİRİCİ"



Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili takımın ligin ilk yarısındaki puanının ve sıralamadaki yerinin sevindirici olduğunu söyledi.



Hacısalihoğlu, bu sezon yeni oluşturdukları bir kadro ile lige başladıklarını belirterek, ''Trabzonspor, beklentilerin üzerinde uyum devresi geçirdi ve başarıyı yakaladı. Takımın ligde böyle bir puanda veya sıralamada olması son derece sevindirici. Geleceğe daha umutla bakıyoruz. İkinci yarıda taraftar desteği arttıkça, takımın daha da iyi futbol sergileyeceğine inanıyoruz'' dedi.



Ligin ilk yarısında bazı ufak tefek eksiklikler ve hataların olabileceğini ifade eden Hacısalihoğlu, ''Bunlar ikinci yarıda en asgariye indirilmeye çalışılacak. Bunun için Antalya'da çok verimli olacağına inandığımız bir kamp dönemi geçireceğiz. Kadrodan memnunuz. Belki kadronun uyumunu bozmayacak 1 veya 2 takviye yapabiliriz. Ama bunun yapılması kesinleşmiş değil. Bu konuda görüşmeler yaparak nihai kararları belirleyeceğiz'' diye konuştu.



HAKEMLER KONUSU



Hayrettin Hacısalihoğlu, özellikle ligin son haftalarında hakemlerin maç sonucuna etkisinin bir hayli fazla olduğunu savunarak, ''Yalnız biz değil, bütün takımlar bundan rahatsız. Biz haksız puan kaybetmek de almak da istemiyoruz. Onun için bununla ilgili federasyonla ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Umuyoruz ki, ikinci yarı için köklü bir çözüm bulacaklardır. Çünkü futbolun içinden gelen federasyon başkanının da bunlardan memnun olmadığını düşünüyoruz'' dedi.



