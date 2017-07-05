Yusuf Halaçoğlu: Yeni parti milliyetçi, muhafazakar ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkacak

MHP'den ihraç edilen Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, MHP'li muhaliflerce kurulması planlanan yeni partiyle ilgili "Yeni parti milliyetçi, muhafazakar ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacak. Tek adam rejimine karşı çıkacak ve parlamenter sistemi yeniden getirecek. Çalışmalarına başladık, yeni partide sürpriz isimler yer alacak. Genel Başkan kim olsun diye bir anlaşmazlık içinde değiliz" dedi.

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan Sahil Güvenlik botlarından Türk bayraklı kuru yük gemisine ateş açılmasına ilişkin Özdağ, "Bu açıkça Türk gemisine saldırı değil uluslararası suları da yunan kara suyu olarak görme girişimi. Hükümetin buna verdiği cevap çok aciz. Esasen Binali Yıldırım'ın Atina seyahati sırasında 'her iki tarafta hava sahası ihlali yapıyor' Yunan saldırganlığının üstünü örten açıklaması Yunanlıları sadece cesaretlendirmiş oldu bunu gördük" diye konuştu.

Barzani için ne düşünüyorlar?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin bağımsızlık referandumu açıklamasını, AKP'li iki milletvekilinin desteklediğini hatırlatan Özdağ, şunları söyledi: "Acaba bu konuda Binali Yıldırım ne düşünüyor? Bu iki AKP milletvekilini disipline sevk edecek mi? Bu konuda saray ne düşüyor. Bu iki milletvekili Erdoğan'dan izin alarak mı bu açıklamayı yaptılar yoksa izinsiz mi yaptılar.

Dışişleri Bakanlığının bu açıklamaya yapmış olduğu tepkinin Uganda Dışişleri Bakanlığının açıklamasından çok farkı olmadığını düşünüyorum. Erdoğan'ın ciddi bir şekilde Barzani'nin bağımsızlık açıklamasına karşı olduğunu düşünmüyorum. Eğer karşı olsaydı Türkiye bu bağımsızlık açıklamasını derhal çıktığı anda sona erdirecek bir güce Kuzey Irak üzerinde sahiptir. Bakın İran ağzını bile açmadı ama etkili adımlar attı ve kenara çekildi bekliyor. Oysa Erdoğan'dan çıt yok, 'Ey Hollanda, Ey Almanya' diye bağırmayı sever, Hadi bir de bakalım 'Hey Barzani' diye bağırsın. Üstelik propaganda broşüründe Türkiye'nin Sivas'a kadar olan bölgelerini gösterdiği halde Erdoğan'dan bu konuda ses yok"

Yeni parti cevabı

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'le birlikte yeni bir siyasi parti kuracakları yönündeki iddiaların sorulması üzerine Ümit Özdağ, "Bir süreden beri çalışmalarımız devam ediyor. Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmalar başlamış durumdadır. Yeni bir partiden bahsediyoruz. Bunun ötesinde bugün kadro çalışmaları program çalışmaları yürüyen bu siyasi parti çalışmasıyla ilgili detaylı bilgi verecek durumda değilim. Şartlar ne kadar hızlı olursa o kadar zamanda gerçekleşecek" diye konuştu.

Halaçoğlu: Kuvayi Milliye ruhuyla

Uydu üzerinden yayın yapan Kent TV’nin yayınına telefonla katılan Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yeni parti konusunda değerlendirme yaparken "Türkiye içinde bulunduğu durumu göz önüne alırsak çok çetrefilli bir süreç yaşıyoruz" dedi. Halaçoğlu şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı seçebilmek için de tüzel kişiliğe sahip siyasi yapılanma içinde olması lazım. Türkiyenin tekrar parlamenter sisteme dönmesi, tek adam yönetiminden kurtulup, özüne dönmesi, siyasete dinin alet edilmemesi, milli değerlere sahip çıkmak için bir yeni oluşum gerekiyor. Tabanda, halkta çok büyük bir arzu var. Bir alternatif olmadığını da herkes görüyor. Yani muhalefet cephesinde şu an bir alternatif yok."

MHP'den kendisi gibi ihraç edilen Meral Akşener, Ümit Özdağ gibi isimlerle birlikte yeni parti için çalıştıklarını belirterek şöyle dedi: "Mutabakat sağlandı. Süreç önümüzdeki günlerde resmen başlayacak. Hiçbir isim zikretmem doğru olmaz, görüşmeler yapmamız gerekiyor. Farklı kişilerle, toplumda iyi tanınan, pürüzsüz kişilerden oluşacak bir yapılanma söz konusu olacak. Bize sempati duyan insanlar var. Güneydoğuda da aşiretler dahil olma üzere katılmayı arzu eden insanlar var. Yani geniş bir yelpaze var. Tek adam rejiminin önüne geçilmeli. Parti merkez sağda olacak. Milliyetçi, muhafazakar ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin değerlerine sahip çıkan bir anlayış içinde yer alacak. Geniş halk kitlelerinin işte bunlar yapabilir dediği bir ekip oluşturacağız. İnce eleyip, sık dokuma mecburiyetimiz var. Yola çıkarken sıkıntılar meydana gelmemesi için. Yeni parti milliyetçi, muhafazakar olacak. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacak. Nitelikli insanlardan oluşacak."