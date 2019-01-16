Yusuf Güney'in darp ettiği iddia edilen kadın konuştu

Şarkıcı Yusuf Güney'in darp ettiği iddia edilen kadın, yaşadıklarını anlattı. İsmini vermeyen kadının iddiasına göre Güney ile bir mekânda otururken şarkıcı, kendilerinin fotoğrafını çekmeye çalışan kişiler için "Bunlar erkeklere hesap ödetmeye gelen kadınlar" dedi. "Sen tanımadığın kadınlar hakkında böyle konuşuyorsan benim hakkımda da konuşursun, hesabı ben ödeyeceğim" diyen kadın, taksiye binince Güney'in kendisine küfür ettiğini ve tokat attığını söyledi.

Yusuf Güney, iddiaların ardından "Ahmet Kural'la birlikte fotoğraflarım paylaşılıyor. Vatanını, milletini, polisini, askerini, kadını, hayvanı seven biriyim. Böyle bir şey hayatta yapmam" açıklaması yapmıştı.

Güney'in bu açıklamalarının ardından Kanal D'de yayınlanan bir magazin programına katılan kadın, şu ifadeleri kullandı:

“Yusuf’un dediği gibi olmadı olay. Bir mekanda onu rahatsız edecek bir şey yapmışım, falan öyle bir şey yok. Onun anlattıklarından sonra bu açıklamayı yapmak mecburi oldu.

Bebek’te bir mekandayken karşı masamızda 4 tane kız oturuyordu. Kızlar bizim fotoğrafımızı çekmeye çalışıyordu. Ben de Yusuf’a ‘garsonlara söyler misin bizi fotoğraf çekmesinler’ dedim. Yusuf da bana ‘bunlar erkeklere hesap ödetmeye gelen kadınlar’ dedi. Sonra biz çıkarken ‘sen tanımadığın kadınlar hakkında böyle konuşuyorsan, benim hakkımda da konuşursun. Hesabı ben kendim ödeyeceğim’ dedim. Hesabı ödedim. Yusuf’a bunu anlattım. Sonra hesabı alıp geri verdi. Taksiye bindim, olayı kapattığımızı düşünüyordum ki bana hakaret etmeye başladı. ‘sen kimsin’ falan dedi. Sinirli bir şekilde benimle konuştuğu için taksiyi kenara çekip, inmek istedim. 3. Kez söylememe rağmen beni indirmediği için taksiciden rica ettim. En son bunu söylediğimde bana küfür etti. Araba kenara çekildi. İnmeye çalışırken yine beni tuttu. İnmeme izin vermediği için ona tekme attım. İnmek için bunu yaptım. Anında bana tokat attı. Bana tokat atınca karşılık verdim, birbirimize girdik. Olay budur. ‘Yüzümde çizikler var’ diyor ya, birbirimize girdik. Ben yaptığım şeyleri söylüyorum. Yusuf bir melekmiş gibi davranıp, her şeyi benim üstüme atmaya çalıştığı için anlatıyorum bunları. Bana tokat attı.

Bizim yanımızda iki tane arkadaşımız vardı. Onların ifadeleri de var. Olay büyümesin diye aralarında konuşup, bizi karakolda buluşturdular. Sonra kariyeri zarar görmesin diye şikayeti geri çektim. Ben onu insan yerine koyduğum için böyle bir şey yaptım, yapmamam gerekiyormuş.

Biz Instagram’da tanıştık. Elimde kanıtlar da var zaten. ‘alkol içmiyorum’ gibi şeyler söylüyor ya, kendini bir şekilde tanıtmış. Böyle göstermeye devam etmek istiyor.

Bir şey anlatacaksan bari doğru düzgün anlat. 4 kişilik bir hesap ödendi. Bebek’te bir mekanda. Ne kadar hesap geldiği önemli değil. Önemli olan bunlar yaşanmadan önce olanlar. Diğer kadınlar hakkında söyledikleri.”