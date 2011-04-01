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YUSUF ERİKEL HASTANEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

01 Nisan 2011 13:16

-YUSUF ERİKEL HASTANEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 111. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 21 sanık katıldı. Tutuklu sanıklardan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, Yusuf Erikel ve Ersin Gönenci ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada tutuksuz sanıklardan Emin Şirin ile bu davada tutuksuz yargılanan ancak daha sonra gerçekleştirilen operasyonun ardından tutuklanan Yalçın Küçük de hazır bulundu. Duruşmaya, sanıkların taleplerinin alınmasıyla devam ediliyor. Bu arada, çekilen ilaçlı MR sonucunda solumun yolu bölgesinde (Nazofarenks posterior) kanser olduğu belirlenen tutuklu sanıklardan Yusuf Erikel hakkında Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi tarafından da sağlık kurulu raporu düzenlendi. Raporda, Erikel'in ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğine sevkinin uygun olduğu belirtildi. Rapor üzerine Erikel'in bu hastaneye sevk edildiği kaydedildi. Yine duruşmaya katılmayan İbrahim Şahin'in de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldüğü öğrenildi.

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