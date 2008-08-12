Yusuf Dikeç havlu attı

Tempo24-





Erkekler 50m tabanca müsabakasını Güney Koreli Jin Jong-Oh kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Jin, 660.4 puan elde ederek altın madalyaya hak kazanırken, 660.2 puan alan Kuzey Koreli Kim Jong-su gümüş, 659.5 puan alan Çinli Tan Zongliang ise bronz madalyanın sahibi oldu.Daha önce 10 metre havalı tabancada da mücadele eden ve elenen sporcumuz böylece Pekin'e veda etmiş oldu. Öte yandan, 60 kilo grekoromende ilk tur maçına çıkan Soner Sucu Rus rakibi İslam Beka Albiev'e mağlup oldu. 60 kilo grekoromen güreşçimiz 22 yaşındaki Soner Sucu olimpiyatlardaki ilk maçında Rus İslam Beka Albiev'e iki periyot sonunda yenildi.İki periyodu da 6-0 kaybeden güreşçimizin bronz madalya şansı devam ediyor ama bunun için Rus İslam Beka Albiev'in finale yükselmesi gerekiyor. Böyle bir durumda güreşçimiz Rus güreşçinin mağlup ettiği diğer sporcularla repechage maçlarına çıkarak bronz madalya için mücadele edecek.Öte yandan, atıcılıkta erkekler double trapta altın madalyayı ABD'li Walton Eller aldı. Double trapta 2003 yılında bir dünya şampiyonluğu bulunan Eller, 190 puanla ilk sırada yer alırken İtalyan Francesco D'Aniello 187 puanla ikinci, ev sahibi ülkeden Çinli Hu Binyuan ise 184 puanla üçüncü oldu. Eller, bu derecesiyle yeni dünya rekorunun da sahibi oldu.