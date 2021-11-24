Yusuf Demir, Barcelona tarihine geçti

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Lionel Messi'nin ardından Barcelona formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan en genç 2. yabancı oyuncu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Katalan devi Barcelona, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Barça, Devler Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi verirken, Katalanlar'ın Türk asıllı Avusturyalı yıldızı Yusuf Demir de tarihe geçti.

Sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den, Barcelona'nın yolunu tutan 18 yaşındaki futbolcu, Benfica karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Genç futbolcu böylece Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin ardından Barcelona formasıyla bir Devler Ligi sınavına ilk 11'de başlayan en genç 2. yabancı oyuncu oldu.

Zorlu karşılaşmada bir şutu direkten dönen Yusuf Demir 68. dakikada yerini Fransız yıldız Ousmane Dembele'ye bıraktı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.