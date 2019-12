Yusuf Beşiktaş'ta

Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmak istediği Yusuf Şimşek'i, Beşiktaş renklerine bağladı. Dün gece uzun süren pazarlıklar sonucunda Bursaspor yönetimiyle her konuda anlaşan siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.







Trabzonspor'un transfer etmek için büyük uğraş verdiği tecrübeli futbolcu siyah-beyazlıların gece operasyonuyla Beşiktaş'ın yolunu tuttu.



Teknik direktör Mustafa Denizli'nin transferine onay verdiği Yusuf Şimşek için devreye giren Beşiktaş yönetimi, Bursasporlu yöneticilerle sıkı bir pazarlığa girdi. Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonucunda yeşil-beyazlılar Yusuf'u Beşiktaş'a vermeyi kabul etti.



Siyah-beyazlı kulüpten transferin detayları ile ilgili resmi herhangi bir açıklama yapılmazken, Bursaspor'un Yusuf Şimşek'e karşılık Aydın Karabulut, Tuna Üzümcü ve 600 bin TL alacağı öne sürüldü



Yusuf Şimşek'in ise transferinde yaşanan bu gelişmeler üzerine Antalya'da Trabzonspor Kulübü Genel Saymanı Mahmut Aksu ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.



Daha önce Trabzonspor ile anlaşmaya olumlu bakan Yusuf'un, Bursaspor ile Beşiktaş kulüplerinin anlaştığını ve bu durumda kendisinin de yapacağı birşeyin olmadığını bordo-mavili kulübün yönetim kuruluna aktardığı belirtildi.



Yaşanan gelişmeler üzerine Antalya'daki Trabzonspor kampından ayrılan tecrübeli futbolcunun, bugün İstanbul'a gelmesi ve siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.



Gazeteler Yusuf haberini nasıl gördü?



Dün gece 22.41'de Yusuf'un Beşiktaş'a transfer olduğunu duyuran ve tüm futbolseveler ve spor kamuoyunu büyük bir hareket içine duyuran siteniz Sporx transferin en sıcak noktalarında en sıcak haberleri sizlere sunmaya devam edecek. Televizyonlar bu gelişmeyi Sporx'ten yaklaşık yarım saat sonra altyazı ile duyurdu.



Trabzonspor ile Bursaspor arasında günler süren pazarlığın arasına Beşiktaş kulübü girdi ve Yusuf'u büyük bir hamle ile kadrosuna kattı. Transferde çok küçük pürüzler kaldı, bunların da bugün öğle saatine kadar bitmesini ve Yusuf'un Beşiktaş tarafından IMKB'ye bildirilmesini bekliyoruz.



Peki Sporx'in Türkiye'ye duyurduğu bu haberi 9 Ocak tarihli gazeteler nasıl gördü? İşte medyada Beşiktaş'ın büyük çalımının ilk yankıları ve kullanıcıya yansıtılışları.



HÜRRİYET: YUSUF BEŞİKTAŞ'TA



Trabzonspor’un uzun süredir ilgilendiği ve transferini dün sonuçlandırma aşamasına getirdiği Yusuf Şimşek konusunda son anda Beşiktaş devreye girdi ve tecrübeli futbolcuyu 1.5 yıllığına renklerine katmaya ikna etti. Beşiktaş, Yusuf’a karşılık Bursaspor’a Tuna Üzümcü ile Aydın Karabulut ile bir miktar para verecek. Böylece ara transferin en büyük sürprizini Beşiktaş yaptı.



Dün sabah saatlerinden itibaren Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile görüşen Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Yusuf’a karşılık yeşil beyazlı kulübe yüksek bonservis bedeli yerine 2 futbolcu artı bir miktar para teklif etti. Yazıcı’yla el sıkışan Şener, takas için de Ergin ile Adnan’ı önerdi. İki futbolcunun Bursaspor’a gitmeyi kabul etmesi halinde transfer gerçekleşecekti. Ancak Trabzonspor’un Ergin ve Adnan’ı ikna etmeye çalıştığı akşam saatlerinde Beşiktaş devreye girdi. Bursaspor da Trabzonspor’dan beklediği son cevabın gelmemesi üzerine siyah beyazlıların görüşme talebini kabul etti.



Sağlam ikisini istedi



Bir tarafta Bursasporlu yöneticilerle görüşen siyah beyazlılar, diğer yandan da Yusuf Şimşek ve menajeriyle masaya oturdu. Matias Delgado’nun sakatlığı nedeniyle orta alanda lider oyuncu eksikliği yaşayan Beşiktaş’ta teknik direktör Mustafa Denizli, başkan Yıldırım Demirören ve genel sekreter Kenan Öner’le dün yine mini bir zirve yaparak fikir alışverişinde bulundu.



Listedeki adaylar üzerinde eleme yapan yönetim, Denizli’nin de ısrarı üzerine Yusuf konusunda Bursaspor ile sıkı pazarlığa girişti. Beşiktaş, Yusuf’a karşılık Seric ve Cisse’yi önerdi. Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ise, teknik direktörleri Ertuğrul Sağlam ile görüştükten sonra Tuna Üzümcü ile Aydın Karabulut’u istedi.



MİLLİYET: YUSUF'TAN ÇALIM



Beşiktaş dün sürpriz bir şekilde Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Bursasporlu Yusuf Şimşek ile masaya oturdu. Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin dün öğleden sonra Nevzat Demir Tesisleri’nde Başkan Yıldırım Demirören ile yaptığı toplantıda, “Yusuf’u kadromda görmek istiyorum. Eğer bu transferi halledebilirsek işimize çok yarar” dediği öğrenildi. Demirören’in önce “Bu transfer kolay değil. Trabzonspor uzun süredir Yusuf için görüşme yapıyor” dediği, ardından tecrübeli oyuncunun menajeri ile temasa geçildiği bildirildi.



Akşam saatlerinde Beşiktaşlı yöneticilerin Yusuf’un menajeriyle her konuda anlaşmaya vardıkları ancak Bursaspor ile pürüzlerin yaşandığı ifade edildi. Yeşil-beyazlı yöneticiler, “Biz Yusuf için Trabzonspor’a söz verdik” yanıtı vermelerine rağmen Beşiktaş ile saatler süren bir pazarlığa oturdular. Gece geç saatlere kadar Başkan Yıldırım Demirören ile Bursasporlu yöneticilerin görüştüğü transferin bugün netlik kazanacağı kaydedildi. Yusuf’un da bugün İstanbul’a geleceği bildirildi.



Beşiktaş’ın bu transfer girişimi Trabzonspor’u bir hayli kızdırdı. Yaklaşık bir haftadır Antalya’da bulunan ve bordo-mavililer ile Bursaspor’un bonservis konusunda uzlaşmasını bekleyen Yusuf’un bu ani manevrası Trabzonspor’u çileden çıkardı. Bordo-mavili yönetimin hem Bursaspor, hem de Beşiktaş’a da büyük tepki verdiği kaydedildi. Ersun Yanal’ın tahsis ettiği özel bir hoca ile antrenman bile yapan Yusuf’un da bu gelişmeler sonrası zor durumda kaldığı öğrenildi.



SABAH: YUSUF BEŞİKTAŞ'TA



Beşiktaş 2009'un ilk çalımı Trabzonspor'a atarak yeni yılın ilk bombasını patlattı ve Bursasporlu Yusuf Şimşek'i kadrosuna kattı. 34 yaşındaki futbolcunun Trabzon'la flörtü sürerken devreye giren Beşiktaş önce Yusuf'la masaya oturdu ve 1.5 yıl için 1.5 milyon TL'ye anlaşma sağladı. Dün akşam saat 19.00'a kadar Bursaspor ile Trabzon arasındaki pazarlıklar ise sürmekteydi. Bursaspor, Trabzon'dan Adnan, Ergun artı 450 bin TL istedi, anlaşma sağlandı. Fakat Yusuf'un Trabzon'dan istediği ücret konusunda anlaşmazlığa düştüler.



Tandoğan da Bursa'da



Beşiktaşlı yöneticiler Ertunç Soğancıoğlu ve Kenan Öner, Gaziantep BŞB maçından sonra Mustafa Denizli'nin talebiyle harekete geçti. Yusuf karşılığında Bursaspor'a Aydın Karabulut ve Tuna Üzümcü artı Trabzon'un önerdiğinin iki katının fazlası olan 1 milyon TL'yi vererek Bursaspor ile anlaştı. Bursa bu pazarlıkların dışında ayrıca Ali Tandoğan'ı da transfer etti.



Trabzonspor peşini bırakmıyor



Yusuf dün Antalya'da Trabzonspor ile görüşüyordu. Beşiktaş'ın son dakika patlattığı bomba sonrası Trabzonlu yöneticiler ile masada kalan Yusuf'u, bordo-mavililer gece geç saatlere dek ikna etmeye çalıştı.



VATAN: TRABZON'A BÜYÜK ÇALIM



Ara transferde Trabzonspor’un almak için yoğun bir çaba harcadığı Yusuf Şimşek’i aradan sıyrılan Beşiktaş kaptı. Bordo-mavililer, Ersun Yanal’ın alınması için talimat vermesinin ardından Bursa kaptanı için çalışmalara başlarken, dün Yusuf’un Trabzonlu olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. İlk yarının bitişiyle birlikte Yusuf için Bursa ile temasa geçen Karadeniz ekibinde başkan Sadri Şener 600 bin TL artı 2 futbolcu karşılığında transferi son aşamaya getirmiş, iş Ergin ve Adnan’ın ikna edilmesine kalmıştı.



1 milyon ytl + Aydın + Tuna



Trabzonspor, artık Yusuf’a bordo-mavili oldu gözüyle bakarken, ezeli rakibi Beşiktaş’tan inanılmaz bir çalım yedi. Sakatlığı bulunan Delgado’nun ilk yarının son haftalarında yaşadığı performans düşüklüğü ve bu oyuncunun yerine görev yapacak başka isim olmaması nedeniyle siyah-beyazlılar da rotasını Yusuf Şimşek’e çevirdi. Teknik direktör Mustafa Denizli’nin de “Bizim Delgado’ya bir alternatif bulmamaz gerekiyor” diye yönetime rapor verip, Bursa kaptanını işaret etmesinin ardından bu oyuncu için resmi temaslar başladı.



Kurt hocanın ayrıca F.Bahçe’yi çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Yusuf ile de birebir bir görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş yönetimi dün Bursalı meslektaşlarıyla gece geç saatlere kadar süren bir toplantı gerçekleştirdi. Bu zirvede Beşiktaş 1 milyon TL artı Aydın Karabulut ve Tuna Üzümcü’yü bonservisleriyle beraber teklif etti. Bursa da onay verince Yusuf, Kartal oldu.



FANATİK: FLAŞ! FLAŞ! FLAŞ! YUSUF BEŞİKTAŞ'TA



Türkiye’de uzun yıllardır böyle bir son dakika bombası görülmemişti. Yaklaşık 1 aydır adı Trabzonspor ile birlikte anılan, Bordo-Mavili ekibe gitmek için kulübü Bursaspor’a rest çeken Yusuf’un rotası Avni Aker değil, İnönü oldu. Bu tarihi bombanın fitili geçtiğimiz hafta teknik direktör Mustafa Denizli ile Başkan Yıldırım Demirören arasında yapılan görüşmede yakıldı...



Başkan hemen bitirdi



Denizli’nin, “Gözümüzün önünde Yusuf gibi bir adam var. Onu alalım Başkan” dediği, bunun üzerine de Demirören’in düğmeye bastığı öğrenildi. Bursa kulübü ile Tuna ve Aydın Karabulut artı 400 bin Euro karşılığında anlaşan Başkan’ın önümüzdeki günlerde Yusuf’u 1,5 yıllığına Kartal yapan imzayı attıracağı kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun yıllık ücreti ise 1 milyon Euro olacak.



‘Karşımızda oturuyorne Beşiktaş’ı!’



Beşiktaş’ın yeni transferi Yusuf Şimşek, dün Trabzonspor’un kampındaydı! Tecrübeli futbolcunun, kendisini uzun süre takip eden Karadeniz temsilcisinin başkanı ve yöneticileriyle nezaketen bir araya geldiği belirtildi. Yusuf’un menacerinin, Trabzonsporlu idarecilere, “Beşiktaş’ın teklif ettiği parayı bize verin, kabul edelim” dediği, ancak Bordo-Mavililer’in bu öneriyi geri çevirdiği belirtildi ve Yusuf Beşiktaşlı oldu.



FOTOMAÇ: TARİHİ ÇALIM



Uzun zamandır Trabzon ile görüşen tecrübeli oyuncu için dün gece Bursa Başkanı İbrahim Yazıcı ile Demirören bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Beşiktaş, Yusuf için Aydın ve Tuna ile 500 bin euro ödeyecek



Beşiktaş'tan Trabzonspor'a tarihi transfer çalımı. Siyah-beyazlı yöneticiler dün ani bir atakla Bursasporlu Yusuf Şimşek'i renklerine kattılar.

Baş döndüren görüşmeler dün geç saatlerde sona ererken, transferin bir numarası Fotomaç, saniye saniye gelişmeleri takip etti. İşte dün yaşanan sıcak saatler: Beşiktaş yönetimi, Trabzon'un uzun zamandır almaya çalıştığı Yusuf Şimşek'i renklerine katmaya karar verdi ve düğmeye bastı.



Hemen Bursa ile temasa geçen siyahbeyazlılar, Yusuf'u istediklerini ilettiler. Trabzon ile pazarlık halinde olan Bursa yönetimi, bu davete olumlu yaklaştı ve İstanbul'da Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören ile Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı arasında kıyasıya bir pazarlık başladı. Gece geç saatlere kadar süren görüşmelerde Beşiktaş, Tuna ile Aydın ve 500 bin euro önerdi. Ancak Beşiktaş anlaşmaya Aydın için bir madde koydu.



Yönetim, "Aydın'ı istediğimiz zaman 500 bin euro ödeyerek alabilelim" deyince Bursa bunu reddetti. Tam iş yatıyor derken siyah-beyazlılar bu maddeden vazgeçerek işi bitirdi. Yusuf'un Beşiktaş'a 1.5 yıllık imza atacağı dile getirildi. Beşiktaşlı yöneticiler, Trabzonspor kampında olan Yusuf Şimşek için "Ersun Yanal ile vedalaşmaya gitti. Bizim bilgimiz dahilinde olan bir olay" açıklamasını yaptılar.



TAKVİM: YUSUF BOMBASI



Fakat transferdeki hareketli saatler bu anlaşmayla sona ermedi. Trabzonspor'un öğlen saatlerinde Bursaspor'la anlaşması üzerine menajeriyle birlikte Bordo-Mavili takımın Antalya kampına katılan Yusuf Şimşek'in hangi takımı seçeceği merak ediliyor. Beşiktaş yönetiminin bugün de Yusuf'la masaya oturarak transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.



Yusuf Şimşek'in Trabzonspor kampında bulunması ile ilgili açıklama yapan Beşiktaşlı yöneticiler ise, "Evet... Yusuf şu anda Trabzonspor'un Antalya kampında. Çünkü Ersun Yanal'la vedalaşacak" ifadesini kullandılar. Dün gece transferde çok hareketli saatler yaşandı... Beşiktaş tüm Türkiye'yi şaşırtan bir transfer hamlesi yaparak Trabzon'un anlaştığı Yusuf Şimşek için Bursaspor'la masaya oturdu. Uzun süren pazarlıklar sonrasında tarafların her konuda el sıkıştığı öğrenildi. Beşiktaş, Bursa'ya 500 bin euro para+Tuna'yı bonservisiyle, Aydın'ı da kiralık vermeyi kabul etti.