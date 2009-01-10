Yusuf 8. Fenerbahçeli



Beşiktaş resmi sitesinde yaptığı açıklamada Bursasporlu Yusuf Şimşek ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Beşiktaş Kulübü, anlaşmaya vardığı Yusuf Şimşek ile resmen sözleşme imzaladı.



Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz milli futbolcu Yusuf Şimşek ve kulübü Bursaspor ile anlaşmaya varmıştır. Yusuf, kendisini 1.5 yıllığına siyah-beyazlı renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır'' ifadesi kullanıldı.



Trabzonspor'un uzun süredir peşinden koşturduğu Yusuf'a dün sürpriz bir şekilde talip olan ve yaptığı görüşmelerin ardından bugün tecrübeli oyuncuyu İstanbul'a getiren Beşiktaş, devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi.



YUSUF, DEMİRÖREN'İN 8. FENERBAHÇELİ FUTBOLCUSU OLDU



Beşiktaş ile bugün sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu Yusuf Şimşek, başkan Yıldırım Demirören döneminde transfer edilen 8. Fenerbahçeli futbolcu oldu.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in başkanlığa geldiği 30 Mayıs 2004 tarihinden sonra birçok futbolcu transfer edilirken, bunlardan bir bölümü geçmişte Fenerbahçe'de forma giydi.



Demirören, 2004-05 sezonunda Fenerbahçe'den Ali Güneş'i transfer ederek sarı-lacivertli takımdan ilk transferi oldu. Ali Güneş'in yanı sıra önceki sezonlarda yine Fenerbahçe'de kariyer yapan Mustafa Doğan ve Tayfun Korkut da Beşiktaş kadrosuna dahil edildi.



Beşiktaş, başkan Demirören döneminde 2005-06 sezonunda Fenerbahçe'den Mert Nobre'yi alırken, 2006-07 sezonunda ise herhangi bir girişimde bulunmadı. 1 yıllık aranın ardında yine Fenerbahçeli oyunculara yönelen siyah-beyazlı kulüp, 2007-08'de ise kaleci Rüştü Reçber'in yanı sıra Mehmet Yozgatlı'yı kadrosuna dahil etti.



Bu oyuncuların yanında Fenerbahçe'de kariyer yapmış oyunculardan kaleci Murat Şahin 2004-05 sezonunda siyah-beyazlı takıma geldi.



SON FENERBAHÇELİ YUSUF ŞİMŞEK



Bu sezon başında Fenerbahçeli oyuncular konusunda girişimlerde bulunmayan Beşiktaş, Yusuf Şimşek'i transfer ederek ara verdiği geleneği sürdürdü.



2000-01 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan ve bu kulüpte 2.5 sezon forma giyen tecrübeli oyuncu, istenilen performansı gösteremeyince takımdan ayrıldı. Geçen sezon eski takımı Denizlispor formasıyla başarılı performans sergileyen yeni transfer, sezon başında ise Bursaspor kadrosuna dahil olmuştu.



Bursaspor'da ortaya koyduğu performansla tekrar dikkatleri üzerine çeken Yusuf'a Trabzonspor talip olmasına rağmen Beşiktaş tecrübeli oyuncuyu aldı. Siyah-beyazlı takım, Yusuf'a sözleşme imzalatarak Fenerbahçe kariyerine sahip bir oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti.



Bu arada, Beşiktaş Kulübü'nün kadrosuna aldığı eski Fenerbahçeli oyuncuların bir bölümüyle yollar ayrılırken, bunlardan sadece Mert Nobre ve kaleci Rüştü Reçber siyah-beyazlı ekipte futbol yaşantılarını sürdürüyor.