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Dünya

Yuşçenko Türkiye yolcusu

19 Mayıs 2009 18:58

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko, yarın bir dizi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geliyor. Ukraynalı lider UEFA finalini de izleyecek.

Ukrayna Devlet Başakanlığı Sekreteryası, Yuşçenko'nun yarın İstanbul'a geleceğini bildirdi. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Leonidas Chrysanthopoulos ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Aleksey Kudriavtsev ile görüşecek olan Ukraynalı lider, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelecek. Yuşçenko ayrıca Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Ukrayna'nın Şahtyor Donetsk ve Almanya'nın Werder Bremen takımları arasında oynanacak UEFA finalini izleyecek. Yuşçenko'nun Başbakan Erdoğan'la da temaslarda bulunabileceği belirtildi.

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