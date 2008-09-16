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Dünya

Yuşçenko-Timoşenko 'boşandı'

Ukrayna'da Batı yanlısı koalisyon çöktü. Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko ile Başbakan Timoşenko'nun partileri arasındaki 'siyasi boşanma' resmen duyuruldu

16 Eylül 2008 03:00

Ukrayna'da Batı yanlısı koalisyon çöktü. Ukrayna Parlamento Başkanı Arseni Yatseniuk, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Demokratik kuvvetler koalisyonunun sona erdiğini resmen ilan ediyorum" dedi ve bu açıklamayla, Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko ile Başbakan Yulya Timoşenko'nun partileri arasındaki "siyasi boşanmayı" duyurmuş oldu. 

>> Ukrayna'dan NATO'ya çağrı

Yuşçenko ile 2009 sonu ya da 2010 başında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde kuvvetli bir ihtimalle karşısına rakibi olarak çıkacak Timoşenko arasındaki çözülmeyen anlaşmazlıklar, Ağustos ayında patlak veren Rus-Gürcü çatışması sırasında iyice ortaya çıkmıştı.

Uzmanlar, Batı yanlısı koalisyonun çökmesinin, eski bir Sovyet ülkesi olan Ukrayna'da yeni bir siyasi dönüm noktası olacağı yorumunda bulunuyor.

Yuşçenko ile Timoşenko'nun partileri arasındaki koalisyon anlaşması gereği, Timoşenko'nun istifa etmesi ve yeni hükümet kurulana kadar görevine vekaleten devam etmesi gerekiyor.

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