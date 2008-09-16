Yuşçenko-Timoşenko 'boşandı'

>> Ukrayna'dan NATO'ya çağrı

Ukrayna'da Batı yanlısı koalisyon çöktü. Ukrayna Parlamento Başkanı Arseni Yatseniuk, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "Demokratik kuvvetler koalisyonunun sona erdiğini resmen ilan ediyorum" dedi ve bu açıklamayla, Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko ile Başbakan Yulya Timoşenko'nun partileri arasındaki "siyasi boşanmayı" duyurmuş oldu.Yuşçenko ile 2009 sonu ya da 2010 başında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde kuvvetli bir ihtimalle karşısına rakibi olarak çıkacak Timoşenko arasındaki çözülmeyen anlaşmazlıklar, Ağustos ayında patlak veren Rus-Gürcü çatışması sırasında iyice ortaya çıkmıştı.Uzmanlar, Batı yanlısı koalisyonun çökmesinin, eski bir Sovyet ülkesi olan Ukrayna'da yeni bir siyasi dönüm noktası olacağı yorumunda bulunuyor.Yuşçenko ile Timoşenko'nun partileri arasındaki koalisyon anlaşması gereği, Timoşenko'nun istifa etmesi ve yeni hükümet kurulana kadar görevine vekaleten devam etmesi gerekiyor.