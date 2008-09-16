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Dünya

Yuşçenko, Rusya'yı, ülkesinde istikrarı bozmaya çalışmakla suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko, Koalisyon hükümetinin dağılmasının ülke demokrasisini tehdit etmediğini söyledi

16 Eylül 2008 03:00

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko, Koalisyon hükümetinin dağılmasının ülke demokrasisini tehdit etmediğini söyledi. Yuşçenko, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Başbakan Yulia Timoşenko'yu, ülke çıkarlarına ihanet etmek ve bencil davranmakla itham etti.

 

Ukrayna Parlamento Başkanı, koalisyon hükümetinin çöktüğünü bugün resmen açıklamıştı. Milletvekillerinin, yeni bir koalisyon kurmak veya seçime gidilmesi çağrısında bulunmak için 30 gün süreleri bulunuyor. Timoşenko'nun, devlet başkanının yetkilerinin azaltılmasını isteyen muhalefete yeşil ışık yakması, Yuşçenko yanlılarını kızdırmıştı.

 

Açıklamasında, Rusya'ya da suçlamalarda bulunan Yuşçenko, Moskova yönetiminin, Kırım Yarımadası'ndaki ayrılıkçıları teşvik ederek Ukrayna'da istikrarı bozmaya çalıştığını ileri sürdü. Kremlin'in başarıya ulaşamayacağını belirten Yuşçenko, Gürcistan'a yapılanların ülkesine yapılamayacağını söyledi.

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