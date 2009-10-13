Yürüyüşte kaybolan antrenör ağaçta bulundu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yürüyüş için gittiği Kazdağları'nda kaybolan Atletizm Federasyonu antrenörlerinden İlyas Meral, 17 saat sonra bulunabildi.

Alınan bilgiye göre, Kalkım Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in davetlisi olarak beldeye gelen İlyas Meral, önceki gün öğleden sonra doğa yürüyüşü yapmak için Kazdağları'na gitti.

Akşam saatlerine doğru ulaşılamayan Meral'in kaybolduğu anlaşıldı. Kapsama alanı dışında olması dolayısıyla Meral'e cep telefonundan ulaşılamadı.

Bunun üzerine, jandarma ve Orman işletme şefliği ekipleri ve köylülerin katılımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Meral, arama çalışmaları sonucunda, dün sabah saatlerinde, Yedikardeşler mevkiinde Bayramiç Orman İşletme Şefliği görevlilerince, kaybolduktan yaklaşık 17 saat sonra bulunabildi.

Bulunduğu sırada bitkin olduğu bildirilen Meral, sağlık kontrolünden geçirildi. Meral'in durumunun iyi olduğu belirlendi.

Geceyi ormanda geçiren Meral'in, yabani hayvanlardan korunmak için ağaca çıktığı bildirildi.

Meral'in, Kalkım Belediye Başkanı Şahin ile birlikte, Ankara'ya gitmek üzere beldeden ayrıldığı öğrenildi.