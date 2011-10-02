-Yürüyüşler doğalgaz ithalatçılarına yarıyor KAYSERİ (A.A) - 02.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Zaman zaman ellerine tencere, tavayı alanlar, yürüyüş yapıyorlar. Onların yaptıkları yürüyüşlerin, doğalgaz ithalatçılarına yaradığını bilmeleri lazım'' dedi. Bakan Yıldız, Kayseri'de, Rusya Federasyonu'yla yapılan doğalgaz boru hattı anlaşmasının iptaliyle ilgili bir soru üzerine gazetecilere açıklamada bulundu. Yıldız, Rusya Federasyonuyla yapılan doğalgaz anlaşmalarının 2 ayrı girişi olduğunu, bunların, Mavi Akım ve Batı hattı olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: ''Ancak bunlar için 3 ayrı kontrat yapıldı. Dün iptal edilen kontrat, bunlardan bir tanesiydi. Fiyat indirimi istedik, yeterli indirimi yapamayınca, bunu saygıyla karşıladığımızı, ama bu şartlarda bu kontratın BOTAŞ eliyle devam edemeyeceğini söylemiştik. Tabii bu Batı hattından gelen borunun doğalgazsız kalacağı anlamına gelmez. Özel sektör marifetiyle bu doğalgaz alınabilir. Onlar otururlar, kendi pazarlıklarını yaparlar. Ama sonuçta Türkiye, şu ana kadar elde ettiği refah düzeyinden hiçbir fedakarlık yapmadan, yine bu doğalgaz ithalatını gerçekleştirir.'' Asıl amaçlarının, yerli kaynaklarla, yenilenebilir kaynaklarla daha çok üretim yapabilmek olduğunu bildiren Bakan Yıldız, ''Onun için rüzgar, güneş, su, jeotermal, çöp gibi yerli kaynaklarımızın hepsini kullanabilmek istiyoruz. Zaman zaman iyi niyetle ellerine tencere tavayı alanlar, yürüyüş yapıyorlar. Onların yaptıkları yürüyüşlerin, doğalgaz ithalatçılarına yaradığını bilmeleri lazım'' dedi. Ellerine tencere, tava alarak eylem yapanların iyi niyetle böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldız, ''Ama biz yerli kaynaklarımızı ne kadar çok artırabilirsek, doğalgaz ithalatımızı o kadar azaltmış oluruz. O yüzden herkes yaptığı işin şuurunda, farkında olacak, sonucun nereye vardığını bilecek'' diye konuştu. Yıldız, kontratın iptal edilmesinin, Rusya Federasyonu'yla Türkiye'nin ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini de kaydederek, ''Tam tersine, Rusya Federasyonu bizim stratejik işbirliği yaptığımız, son derece önemli bir komşumuz. Güney Akım Projeleriyle alakalı kendilerinden ileri projeler bekliyoruz. Onları karşılıklı görüşeceğiz. Rusya Federasyonuyla bizim ilişkilerimiz, gün geçtikte artış gösteriyor. İlişkilerimiz, sadece bir boru hattına bağlı değil. Her iki ülkenin dostluğa, kardeşliğe varan ilişkilerini geliştirmeye gayret edeceğiz'' dedi. Bakan Yıldız, sözlerini, ''Ama takdir edersiniz ki, öncelikli olarak vatandaşlarımızın menfaatini, refahını ön plana almamız lazım. Bunun için, yeterli oranda indirim görmediğimizde de kontratı iptal etmemiz lazım'' diye bitirdi.