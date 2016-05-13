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Parkta yürüyüş yapan üniversite öğrencisini, kamyon ezdi!

İsmi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü gözaltına alınarak Kadıköy Polis Merkezi’ne götürüldü

13 Mayıs 2016 12:12

İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada çamur taşıma kamyonunun altında kalan Şule İdil Dere (23) isimli genç kadın hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre, Kurbağlıdere Islah çalışmaları kapsamında Yoğurtçu Parkı'ndaki hafriyatı taşıma işinde kullanılan 34 AJ 4681 plakalı kamyon parkın girişinde park içinde gezen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Şule İdil Dere’ye (23) çarptı.

Saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayı gören vatandaşlar sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Dere’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Dere’nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü gözaltına alınarak Kadıköy Polis Merkezi’ne götürüldü.

 

Geriye fotoğrafları kaldı

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde okuduğu öğrenilen Şule İdil Dere'den geriye ise sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflar kaldı. Arkadaşlarıyla vakit geçirdiği anların fotoğraflarını ve videolarını paylaşan genç kızın yakınları, olay sonrası gözyaşlarına boğuldu.

 

 

 

 

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