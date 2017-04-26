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Yürüyüş Dergisi'ne helikopter destekli operasyon

Operasyon sırasında zırhlı polis araçları ve TOMA’da çevrede güvenlik önlemi aldı

26 Nisan 2017 11:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi’deki Yürüyüş Dergisi’ne operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 02.00 sıralarında Sultangazi ilçesi, Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan Yürüyüş Dergisi’ne operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat, Çevik Kuvvet polisleri, itfaiye ekipleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon sırasında zırhlı polis araçları ve TOMA da çevrede güvenlik önlemi aldı.

Hürriyet'te yer alan habere görei itfaiye aracı merdiveni yardımıyla derginin bulunduğu kata çıkan polis ekipleri korkuluklarla kapatılmış olan balkondaki demirleri makas yardımıyla keserek içeri girmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından içeriye girebilen polis ekipleri dergi içerisinde aramalar yaptı. Aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken, gözaltılar hakkında bilgi verilmedi.

 

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