'Yürüyen tabela', ciroyu 1000 lira artırdı

Ankara'da bir ayakkabıcıda çalışan ve "yürüyen reklamcılık" yapan Süleyman Çalışkan'ın çalıştığı mağazanın sahibi yolda yürüyen insanların ilgisini çekmenin kendilerine günlük bin lira kazandırdığını söyledi. Caddede dolaşarak pasajdaki ayakkabıcı dükkanına müşteri çeken Çalışkan'ın günlük ücreti 50 lira.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Ankara’nın en hareketli caddelerinden Atatürk Bulvarı üzerindeki ayakkabıcıda çalışan Çalışkan yürüyen reklamcılık yapıyor. Plastik boru yardımıyla kumaşın üzerine yazılan reklam tabelasını taşıyan Çalışkan’ın hayali gelecekte reklamcı olmak.

"Bazıları yürüyen tabela diyor"

Atatürk Bulvarı üzerindeki bir pasajda bulunan ayakkabıcıda çalışan Süleyman Çalışkan dükkândaki ürünlerin fiyatlarının yazılı olduğu kumaşı giyerek bulvar üzerinde yürüyenleri dükkâna yönlendirmeye çalışıyor. İş yeri sahibinin palyaço kıyafetli birini çalıştırmasının ardından işlerin arttığını keşfetmesiyle Çalışkan tam zamanlı reklamcılığa başladı. Saat 10.00 ile 20.00 arası günlük 50 liraya çalışan Çalışkan insanların tepkilerinin çok iyi olduğunu söyledi. Asıl mesleği elektrik tamirciliği olan Çalışkan işini şu sözlerle anlattı:

“Dükkân normalde pasajın içerisinde. Müşterilerin içeriye girmelerini sağlıyorum. Üzerimdeki yazılar ve peruk insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar işimi sorduğunda ‘reklamcılık yapıyorum’ diyorum. Bazıları ‘yürüyen tabela’, bazılarıysa ‘yürüyen reklamcı’ diyor. Yürüyen reklamcılığı kullanıyorum genelde. O kulağa daha hoş geliyor.”

"Başka birisine giydirseydik bu kadar ilgi çekmezdi"

Pasaj içerisindeki ayakkabıcıya ilginin artmasını sağlamak için çeşitli yollar denediklerini söyleyen mağaza sahibi ise Çalışkan’ın performansından çok memnun. Süleyman Çalışkan sayesinde işlerinin çok iyi gittiğini ve yürüyen reklamın günde ciroya artı bin lira katkı yaptığını söyleyen mağaza sahibi şöyle konuştu:

“Müşteri Süleyman’ı gördüğünde içeride ne var diye merak ediyor ve pasaja giriyor. Süleyman olmadığı zaman girmiyor. İlk palyaçoyu çağırdık o bir iki saat durdu ve insanların ilgisinin çektiğini gördük. Özellikle kadınların ve çocukların. Sonrasında bunu devamlı hale getirmek istedik. Süleyman da çok sempatik. Başka birisine giydirsek bu kadar ilgi çekmezdi.”

"Reklamcı olmak istiyorum"

İşini severek yaptığını ve sokakta olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Çalışkan ileride reklamcılık alanında kendisini geliştirmek istiyor. İlk başta çok çekindiğini, sonrasında alıştığını söyleyen Çalışkan şöyle konuştu:

“‘Ben bunu giymeyeceğim de dedim ama sonuçta bir ekmek parasıdır, neden yapılmasın ki dedim. Şimdi alıştım ve mutluluk duyarak çalışıyorum. Daha sonra bunu büyüterek reklamcı olmak istiyorum. Sempatik yüzüm olduğunu söylüyorlar.”