-YÜRÜYEN GENCİN ÜZERİNE DÜŞTÜ BALIKESİR (A.A) - 01.01.2011 - Balıkesir'de, işsiz olduğu öğrenilen 30 yaşındaki kişi, bir iş hanının 6. katından atlayarak intihar etti. Alınan bilgiye göre, ortasında büyük bir avlu bulunan Hasan Baba İşhanı'nın 6. katındaki avluya bakan balkona çıkan Ekrem A.(30) bir anda korkuluklardan kendisini boşluğa bıraktı. Bu sırada, zemin kattaki avludan geçen Metin Erkan'a (20) çarptıktan sonra yere çakılan Ekrem A, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Metin Erkan ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.