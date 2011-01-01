T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÜRÜYEN GENCİN ÜZERİNE DÜŞTÜ BALIKESİR (A.A)

01 Ocak 2011 20:34

-YÜRÜYEN GENCİN ÜZERİNE DÜŞTÜ BALIKESİR (A.A) - 01.01.2011 - Balıkesir'de, işsiz olduğu öğrenilen 30 yaşındaki kişi, bir iş hanının 6. katından atlayarak intihar etti.   Alınan bilgiye göre, ortasında büyük bir avlu bulunan Hasan Baba İşhanı'nın 6. katındaki avluya bakan balkona çıkan Ekrem A.(30) bir anda korkuluklardan kendisini boşluğa bıraktı.  Bu sırada, zemin kattaki avludan geçen Metin Erkan'a (20) çarptıktan sonra yere çakılan Ekrem A, olay yerinde hayatını kaybetti.  Hafif yaralanan Metin Erkan ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24