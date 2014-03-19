Yürü anca gidersin..

Erbil Tusalp

Sol gazetesi

Bir gaz fişeğiyle elinden alınan on dört yaşındaki çocuğunu, iki yüz altmış dokuz günlük bekleyişten sonra toprağa veren bir anneyi miting alanında yuhalatan umudun katili insafsız ve izansız bir insan için söyleyecek pek az şey kaldı. Ateş gözlü ondördünde onlarca çocuğun terörsit diye kurşunlandığı bir rejimde Berki’ne terörist demek marifet değil. Marifet ona terörist diyenin nereden gelip nereye gittiğini; ne olduğunu ne olmadığını anlatmakta.

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Şimdi şimdi sen Hizb-i İslami lideri Usame Bin Ladin’in kurtarıcısı El- Kaide örgütünün liderlerinden Gulbettin Hikmetyar’ın dizinin dibinden kalkıp, Hamas lideri Halid Meşal’in kollarına koşacaksın.

Berkin’e terörist diyeceksin. Yemezler.

CIA başkanlarından William Casey “Komünizme karşı İslam kartının oynandığını” söylerken Afganistan’da Gulbettin Hikmetyar’ın CIA ile ilişkilerini açıkladığını unutacaksın.

Berkin’e terörist diyeceksin. Yemezler.

Casey’in adamlarının kontrol ettiği El Cihad, Cemaat-i İslamiye, İhvan, Hamas gibi örgütlerin bir çoğu için İstanbul Belediyesi’ni her şey dahil tatil köyü yapacaksın; Müslüman Kardeşlerden, İslami Kurtuluş Çeçen Cephesi’ne kadar bir çok örgütü el bebek gül bebek ağırlayacaksın.

Berkin’e terörist diyeceksin. Yemezler.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin El Kaide'ye ,Hamas'a ve uluslararası teröre destek vermekle suçladığı Yasin El Kadı ile al takke ver külah ilişki içinde olacaksın.

Berkin’e terörist diyeceksin. Yemezler.

Kemal Unakıtan'ın da içinde yer aldığı, Talabani, Barzani, Gulbettin Hikmetyar, Fetih El Hassenein ile ilişkilerini, bunların Türkiye'deki uzantı ve faaliyetlerini araştıran Yasin El Kadı soruşturmasını engelleyeceksin.

Berkin’e terörist diyeceksin. Yemezler.

Sudan’da iç savaşta 200 bin kişinin ölümüne neden olduğu için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin “Darfur’daki etnik gruplara yönelik soykırımdan sorumlu” ilan ettiği Sudan devlet başkanı ve Ulusal Kongre Partisi'nin lideri Mareşal Ömer Hasan Ahmet el Beşir ‘in “insan kıyımı yapmadığını” söyleyeceksin.

Berkin’e terörist diyeceksin. Yemezler.

İslami hareketlerin hamisi, uluslararası silah tüccarı olmakla suçlanan Sudanlı Fetih El Hassenein'le özel ve köklü ilişkiler geliştireceksin, Başbakan sıfatı ile Sudan'a gittiğinde ABD Başkanı Bush'tan ciddi eleştiriler almayı göze alıp Hassenein’le buluşup kucaklaştığını unutacaksın.

Berkin’e terörist diyeceksin. Yemezler.

Şeriat yanlılarının faşist sürülere karıştığı yakmalı, yıkmalı, öldürmeli yılları Kanlı Pazar’ı, Kayseri TÖS Kongresini, Gaziantep’i, Amasya’yı, Tokat’ı, Elazığ’ı, Kahramanmaraş’ı, Çorum’u unutacaksın; Türkiye İslam Kurtuluş Ordusu’nun (İKO), İslam Devrimin Acil Mücahitleri’nin (İDAM), Türkiye İslam Kurtuluş Cephesi’nin (TİKC), İBDA-C’nin, Menzil’in, Hizbullah’ın, döktüğü kanı görmeyeceksin duymayacaksın; Akıncılar’ı Rahmet Cemaati’ni, İskender Ağa’yı sivil toplumdan sayacaksın.

Berkin’e terörist diyeceksin. Yemezler

Uğur Mumcu, AhmetTaner Kışlalı,Muammer Aksoy,Bahriye Üçok,Çetin Emeç ve Turan Dursun cinayetlerinde parmağı olan Hasan Kılıç, Mehmet Ali Tekin, Selçuk Şanlı, Ekrem Baytap, Mehmet Ali Şeker, Mehmet Zeki Yıldırım’ın İmam Hatipli olduğunu unutturmaya kalkacaksın.

Berkin’e terörist diyeceksin. Yemezler

Beykoz, Konya, Ankara, Mersin ve Diyarbakır’da açılıp kapanan mezar evleri görmezden geleceksin; El Kaide’nin İstanbul’da 63 kişinin ölümüyle sonuçlanan El Kaide eylemini umursamadan “terörle İslam’ın yaklaştırılmamasını” isteyeceksin . Saldırıların planlayıcısı Azad Ekinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden “eğitim yardımı” aldığını görmezden geleceksin; bir ABD siparişi olan Topluma Kazandırma Yasası ile Hizbullahçıları özgürleştireceksin.

Berkin’e terörist diyeceksin. Yemezler.

Kahramanmaraş’ta çapraz keseni, Sivas’ta diri diri insan yakanı, Beykoz’un domuz bağcısını koruyup kollayacaksın; kör bıçakla boğaz keseni, kurbanının ciğerini söküp yiyeni doyurup El Kaide’yi, Nusra’yı, Tevhid’i, Taliban’ı doyurup donatacaksın, Amerikan emperyalizminin Ortadoğu’daki kanlı işgalini bir tür “ilahi murad” sayanların sırtını sıvazlayacaksın.

Berkin’e terörist diyeceksin. Yemezler.

Gençlik yıllarında Selefi ve Vehabbi acımasızlığına yön veren Hassan el-Turabi, Mevdudi, Eymen el-Zevahiri, İbn-i Teymiye, Abdullah Azzam gibi eylemcilerin sular seller gibi okunduğunu unutacaksın. Dahası “İslami Halk Komutanlığı üyesi” ve bu örgütün “Genel Sekreter Yardımcısı” Necmettin Erbakan’ın rahle-i tedrisinden geçeceksin.

Berkin’e terörist diyeceksin. Yemezler.

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Sayfalar dolusu yazmak mümkün ama yine de kısa keselim “çocuğunun ölümünü izleyen bir anneyi de suçlu ilan ettin ya be vicdansız..” diyerek işlenen, işlenecek cinayetlerin asli failini bulmayı öneriyorum.

“Benim çocuğumu Allah almadı,Başbakan aldı..” diyen Berkin’in annesini miting alanında yuhalatan vicdansız bir adam benim başbakanım olamaz diyorum.

Sizin de olmasın.

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