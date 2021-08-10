Yurttaşların, TOKİ'ye olan borcu 26,4 milyar TL'ye ulaştı

TOKİ'nin yaptığı konutlara yurttaşların borcu 2016’da 12 milyar TL iken beş senede borç iki kattan fazla artarak 26,4 milyar TL oldu.

Merkez Bankası’nın yayımladığı Finansal İstikrar Raporu'na göre, 2016’nın ilk altı ayında, vatandaşların 12 milyar TL olan TOKİ borcu, sürekli büyüdü. 2016’nın ikinci yarısındaki borç 12,5 milyar TL olarak hesaplandı. 2017’nin ilk altı ayındaki borç dört milyar TL artışla 16 milyar TL oldu, borçlarını ödeyenlere karşın TOKİ'nin alacak hanesi yıl boyunca aynı kaldı. 2019 yılına girildiğinde, yurttaşların TOKİ’ye olan borçları 1,5 milyar TL daha arttı. Bu dönemde 24,3 milyar TL'ye ulaşan borç tutarı, 2019’un ikinci yarısında 24,4 milyar TL oldu.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, raporda 2020’nin ilk altı ayında 24,7 milyar TL olan TOKİ borçları, ikinci yarıda bir miktar gerileyerek 23,7 milyar TL olarak hesaplandı. 2020’nin ikinci yarısındaki azalma uzun sürmedi. Rapora göre, vatandaşların bu yılın ilk yarısındaki TOKİ borçları, altı ay öncesine göre 2,7 milyar TL arttı. Pandemi, ekonomik kriz, yangın ve sel gibi afetlerle mücadele eden, bu tür nedenlerden dolayı evlerini kaybedenlerin de aralarında bulunduğu yurttaşların TOKİ’ye olan borçları, 26,4 milyar TL oldu.