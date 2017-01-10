Yurttaşlardan milletvekillerine mektup: Seçmenlerinize ve ülkemizin geleceğine karşı sorumlusunuz!

Yurttaş Girişimi ve çeşitli partilerden eski milletvekillerinden oluşan Diyalog Grubu, TBMM’de anayasa değişikliği görüşmeleri sürerken, 26. Dönem Milletvekilleri’ne hitaben bir mektup kaleme aldı.

Tarih ve toplum önünde uyarı görevlerini yaptıklarını belirten Diyalog Grubu’nun mektubunda “Adımıza kullandığınız yetkilerin, kim olursa olsun kişiye devredilmesi millî iradeye darbe ve parlamenter sistemin sonudur” ifadelerinin yer aldı. “Anayasa referandumu sürecinde, demokrasinin korunması ve tek adam diktatörlüğünün engellenmesi için kampanyayı genişleterek ve en geniş katılımı sağlamaya çalışarak sürdüreceklerini” bildiren Yurttaş Girişimi ve Diyalog Grubu’nun milletvekillerine mektubu şöyle:

“Sayın Milletvekili,

Hangi partiden seçilmiş olursanız olun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hepimizin, bütün milletin vekilisiniz. Parti, siyaset, dil, din, ırk, mezhep gözetmeksizin bütün yurttaşların haklarının savunucusu, dileklerinin, şikâyetlerinin, taleplerinin sözcüsüsünüz. Biz yurttaşların sesimizi duyuracağımız, sözümüzü ileteceğimiz, haklarımızı korumak için sığınacağımız son ve en yüksek merci olan Meclis’teki gözümüz, sesimiz, elçimizsiniz.

Oylarınıza sunulan anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemin fiilen askıya alınıp Meclis’in tek kişinin emrinde göstermelik bir kurula dönüştürülmek istendiği şu tarihsel anda her şeyden önce biz yurttaşlara, seçmenlerinize ve ülkemizin geleceğine karşı sorumlusunuz. Adı ne konursa konsun, nasıl sunulursa sunulsun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin millet, yani bizler adına kullandığı yetkilerin kim olursa olsun kişiye devredilmesi millî iradeye karşı darbe ve parlamenter sistemin sonudur; hatırlatmak istiyoruz.

Anayasalar toplumsal uzlaşma belgeleridir; olağanüstü koşulların, savaş, terör ve çatışmanın yarattığı zehirli atmosferde korkutmayla, sindirmeyle, dayatmayla yapılamaz. Daha önce yaşamadığımız derinlikte bir cepheleşmenin doğurduğu savaş, kan, nefret ortamında yapılacak anayasa, bir kesimin yasası olacak, toplumu birleştirmek yerine daha da bölecektir.

Darbeciler Meclis’i bombaladı. Siz sayın milletvekilimiz, onların varlığına kastettikleri Meclis’in yetkisiz, işlevsiz göstermelik bir kuruluşa dönüştürülmesine izin vermeyin.

Biz yurttaşlar tarih ve toplum önünde uyarı görevimizi yapıyoruz. Parlamenter demokrasiyi, Meclis’i, ülkemizin ve halkımızın geleceğini korumak için seçilmiş siz milletvekilimizin de tarihe ve hepimize karşı sorumluluğunuzu unutmayacağınızı umuyoruz.

Oyunuzu kullanırken, temsil ettiğiniz çoluk çocuk milyonlarca yurttaşı düşünün, hepimizin geleceğinden sorumlu olduğunuzu unutmayın.”