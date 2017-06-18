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Yurttaş Girişimi'nden 'Adalet Yürüyüşü'ne katılım çağrısı

"Dokunulmazlıkların kaldırılması anayasaya aykırı"

18 Haziran 2017 15:43

Türkiye'deki hak ihlallerinden duydukları rahatsızlığı dile getirmek için "Yan yanayız, bir aradayız" çağrısı yapan bin 500'e yakın toplum temsilcisini, 31 Mayıs 2017 tarihinde bir araya getiren Yurttaş Girişimi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nü desteklediğini açıkladı. Yurttaş Girişimi "Bizler bütün renklerimizle orada yan yana olacağız, birlikte yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Dokunulmazlıkların kaldırılması anayasaya aykırı"

Dokunulmazlıkların anayasaya aykırı şekilde kaldırıldığını söyleyen Yurttaş Girişimi, HDP milletvekillerinin tutuklanmasıyla başlayan sürecin CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıla mahkûm edilmesiyle devam ettiğini belirtti. 

Girişim yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Binlerce imza ile 'Yan yanayız, biraradayız' dedik. Adalet için, barış için, demokrasi için taleplerimizi ortaklaştırdık, seslerimizi birleştirdik. Şimdi yan yana, bir arada yürüme zamanı. 

Tek adam iktidarının; her türlü muhalefeti sindirme, topyekûn susturma amacı hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkıyor. 

Yargının tümüyle iktidarın güdümüne girdiği bu ortamda; adaletten, demokrasiden, barıştan, kardeşlikten, tarafsız ve bağımsız yargıdan yana olan bütün yurttaşları, siyasî-ideolojik ayrılıklarını, din, dil, inanç, etnik kimlik farklılıklarını bir yana bırakarak  'Adalet Yürüyüşü'ne katılmaya çağırıyoruz.

Bizler bütün renklerimizle orada yan yana olacağız, birlikte yürüyeceğiz."

 

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