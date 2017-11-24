Yurttaki yangında öğrenciler, dumandan etkilendi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunda, sigara izmaritinden yangın çıktı. İtfaiye ekibi, yangını söndürürken, dumandan etkilenen 9 öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.

Bayramiç Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı özel erkek öğrenci yurdunda, sabaha karşı yangın çıktı. Üç katlı yurt binasının en üst katında çıkan yangın sonrası öğrenciler, korkuyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevleri söndürürken, dumandan etkilenen 9 öğrenci, çağrılan ambulanslarla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin incelemesinde, yangının sigara izmaritinden çıktığı belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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