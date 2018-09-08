T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yurttaki patlamada yaralanan 2 işçi taburcu edildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de dün özel kız öğrenci yurdunun doğalgaz hattındaki tadilat çalışması sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçi, taburcu oldu

08 Eylül 2018 14:49

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de dün özel kız öğrenci yurdunun doğalgaz hattındaki tadilat çalışması sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçi, taburcu oldu.
Merkez Altıeylül ilçesinde Kasaplar Mahallesi’nde üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunun giriş kısmında yapılan tadilat çalışması sırasında doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Patlamada etrafa saçılan cam kırıkları nedeniyle işçiler Mehmet Yıldız (35) ve Salih Yıldız (37) yaralandı. Balıkesir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Devrim DERİNBALIKESİR DHA BALIKESİRMerkez AltıeylülKasaplar MahallesindePatlamadaMehmet YıldızSalih YıldızHastanesinePatlamaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24