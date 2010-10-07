-YURTTAKİ HAMİLE ÇOCUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR ANTALYA (A.A) - 10.07.2010 - Antalya'da yetiştirme yurdunda kaldığı süreçte tecavüz sonucu hamile kaldığı iddia edilen kız çocuğuyla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği bildirildi. Antalya'dan gönderildiği Kars'taki yetiştirme yurdundan Siirt'e nakli sırasında geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hamile olduğu anlaşılan 16 yaşındaki kız çocuğu, 2008 yılında koruma altına alındı. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen kız çocuğunun daha önce Antalya'daki yetiştirme yurdundan defalarca kaçtığı, geçen Şubat ayındaki kaçışında istismara uğradığı iddiasıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulduğu öğrenildi. Kız çocuğunun Antalya'da koruma altında bulunduğu yurttan en son Mayıs ayında kaçtığı ve polis tarafından bulunarak yurda teslim edildiği, bununla ilgili de yurt yetkililerince savcılığa müracaatta bulunulduğu ifade edildi. Kız çocuğunun yurttan kaçışları nedeniyle sosyal hizmetler müdürlüğü meslek elemanlarının durumu değerlendirip, genel müdürlükten bir başka yurda tayinini istedikleri, bunun üzerine çocuğun Kars'a gönderildiği belirtildi. Kız çocuğunun yurttan üç kaçışının yargıya intikal ettiği, adli tahkikatın sürdüğü ve bugüne kadar konuyla ilgili bir gözaltı ya da tutuklama kararı olmadığı öğrenildi.