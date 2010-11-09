-YURTTA YARALI BULUNAN ÖĞRENCİ HASTANEDE ÖLDÜ AKSARAY (A.A) - 09.11.2010 - Aksaray'da kaldığı yurdun kalorifer dairesinde ağır yaralı bulunan üniversite öğrencisi, hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mustafa Uyar (20), Aratol Mahallesi'nde kaldığı özel erkek öğrenci yurdunun kalorifer dairesinde arkadaşları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan Uyar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yurtta kalan öğrenciler, kalorifer dairesindeki su hidroforlarında elektrik kaçağı olduğunu iddia etti. Uyar'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.