-Yurtta trafik kazaları: 5 ölü, 6 yaralı ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kastamonu'da merkez İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde Necati Kargacıoğlu yönetimindeki 37 AT 870 plakalı traktör, karşıdan gelen Fahrettin Topaloğlu'nun kullandığı 37 DA 608 plakalı odun yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada, Necati Kargacıoğlu hayatını kaybetti, yaralanan kamyonet sürücüsü Topaloğlu, Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Muş'un Malazgirt ilçesinden Bulanık istikametine giden Çetin Aydemir yönetimindeki 34 GF 9758 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf Kaya yönetimindeki 49 E 3599 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Çetin Aydemir öldü, yaralanan kamyon şoförü Yusuf Kaya, Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde Mustafa Doygun (35) yönetimindeki 33 AEL 70 kamyonet, ilçeye bağlı Sayköy Killik Kumtepe mevkisinde Yusuf Toros (36) idaresindeki 33 HD 646 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan orman muhafaza memuru Mustafa Kemal Gür (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Doygun, İlker Taşcı, Yusuf Toros ve Yusuf Demirci ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Toros, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kazım Çiçek'in (36) kullandığı 35 DFF 45 plakalı otomobil, İhsan Alyanak Mahallesi 4967 Sokak'ta, 3 yaşındaki Cumhur Kaymaz'a çarptı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaymaz, kurtarılamadı. Bu arada, sabah saatlerinde Yeşillik Caddesi'nde bir TIR ile ticari taksinin çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Perihan Dikyol'un da kaldırıldığı İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.