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'Yurtta Sulh Konseyi' davasının 70 terabaytlık görüntüleri avukatlara verilecek

221 sanığın yargılandığı davanın 21'inci celsesi başladı

30 Ekim 2017 17:34

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında  "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 21'inci celsesi başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen davaya, sanıklar ve avukatları ile müşteki avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, yoklama aldıktan sonra, önceki ara karar gereği dava dosyasına kazandırılan evrakları okudu. Davanın gizli tanıkları "Şapka" ve "Kuzgun"nun ifadelerinin dosyaya dahil edildiğini belirten Dik, olay günü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere ilişkin bilirkişi raporlarının da geldiğini, yaklaşık 70 terabaytlık kayıtların tarafların avukatlarına verileceğini kaydetti.

 

Eski kurmay Binbaşı Ali Gültekin'in savunması alınıyor

 

Duruşmaya sanık eski kurmay Binbaşı Ali Gültekin'in savunmasıyla devam ediliyor.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin dava, 22 Mayıs Pazartesi günü başladı. 15 Temmuz'un en kritik davasında ilk savunmayı, darbecilerin askeri kanattaki bir numarası olduğu iddia edilen eski YAŞ üyesi Akın Öztürk'ün yaptığı duruşmalarda, 4 haftada 56 kişinin savunması alındı. Son duruşmada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. 

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