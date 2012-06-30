Erdoğan: Kılıçdaroğlu merak etme biz sizin gibi fareden korkmayız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin Genel Başkanı biz söz öğrenmiş, bir haftadır her yerde onu tekrarlıyor. Neymiş, 'sıçan geçer, yol olur.' Sayın Kılıçdaroğlu merak etme, biz sizin gibi fareden korkmayız, fare korkusuyla uykusuz kalmayız. Üstelik bu ülkenin aslanları var, o farelere de, o kemirgenlere de haddini bildirir. Bizim dış politikamızı eleştirecek en son kişi, CHP Genel Başkanı'dır" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , “ CHP 'nin Genel Başkanı bir haftadır biz söz öğrenmiş her yerde onu tekrarlıyor. Neymiş, 'sıçan geçer, yol olur.' Sayın Kılıçdaroğlu merak etme biz sizin gibi fareden korkmayız, fare korkusuyla uykusuz kalmayız. Üstelik bu ülkenin aslanları var, o farelere de o kemirgenlere de haddini bildirir. Bizim dış politikamızı eleştirecek en son kişi, CHP Genel Başkanı'dır. CHP yönetimi için dış politika ürkekliktir, CHP yönetimi için dış politika çekingenliktir, CHP yönetimi için dış politika hiçbir şeye karışmadan yerinde oturmaktır. Eğer gerekirse CHP dönemlerinde Türkiye 'de nasıl acziyet içinde bir dış politika izlendiğini belgeleriyle ortaya koyarız” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan , CHP 'nin yıllarca “yurtta sulh cihanda sulh” sözünü yanlış anladığını belirterek, “Bu sözün ardına sığınıp her meseleye mesafeli durdular. Yıllarca Türk dünyasına açılamadılar, Ortadoğu ile konuşamadılar, Batı'ya seslerini çıkaramadılar. Korkaklar zafer abidesi dikemezler. Ürkek dış politikayla ekonomi büyümez, Türkiye büyüyemez. Bugün artık CHP 'nin içine kapattığı bir Türkiye yok, CHP 'nin içine kapattığı bir Ankara yok” dedi.

Başbakan Erdoğan , PKK 'nın belli çevrelerin elinde bir maşa, bir taşeron olduğunu belirterek, “Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle biz hem terör örgütüne hem de onu maşa olarak elinde tutan çevrelere karşı, bir tek geri adım atmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu son saldırıların ardından benim Kürt kardeşlerim de terör örgütünün nasıl bir maşa oluğunu gördüler, anladılar. Türkiye düşmanı, millet düşmanı, Kürt kardeşlerimin aleni düşmanı olan bu örgüte de ona ihale veren çevrelere de ona göz yuman, ona müsamaha gösteren çevrelere de Türkiye gerekeni yapmaya kararlı bir şekilde devam edecektir” açıklamasını yaptı.