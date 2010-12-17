Yurtta kara kış

T24 - Yurtta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Balkanlar üzerinden gelen ikinci soğuk hava dalgası ve kar yağışı Edirne ve Kırklareli'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Antalya'da ise şiddetli yağış bir çok binanın sular altında kalamasına neden oldu.

Devlet Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, gece hava sıcaklığının eksi 4 derece, gündüz ise sıfır derece olduğu Edirne'de, kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı. Vatandaşlar ile öğrenciler, toplu taşıma ve özel araçların yolda kalması nedeniyle iş yerlerine ve okullarına yaya olarak ulaşmak zorunda kaldı. Vatandaşlar, gerekli önemlerin alınmadığını ileri sürerek, belediye ekiplerine tepki gösterdi.











Kıyık semti, yeni yerleşim bölgesindeki tüm rampalar ile Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı önündeki rampalarda araçlar yolda kaldı ve çok sayıda maddi hasarlı kaza oldu.



Edirne İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapanmaması için gerekli önemlerin alındığını, toplam 42 kişiden oluşan 10 ekibin görevinin başında olduğunu bildirdi. Yetkililer, şu anda kapalı köy yolunun bulunmadığını kaydetti.















Kırklareli'nde cumartesiye kadar kar yağacak





Kırklareli'nde kar nedeniyle kapalı olan 16 köy yolunun ulaşıma açılmasına çalışılıyor. Kırklareli merkezde 4, Demirköyilçesinde 3 ve Kofçaz ilçesinde de 9 köy yolu dünden bu yana kar nedeniyle ulaşıma kapalı.



Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının bugün yoğun şekilde devam edeceğini, yağışın 18 Aralık Cumartesi günü sona ermesinin beklendiğini bildirdi. Yetkililer hava sıcaklığının eksi 2 ile 4 derece arasında olacağını kaydetti.



Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri ise Bulgaristan'la bağlantının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nın ulaşıma kapanmaması için tuzlama ve kar kürüme çalışmalarını sürdürüyor.



Kofçaz ilçesinden Kırklareli'ne ulaşımın sağlandığı Elmacık köyü yakınlarında yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle yapılıyor.



Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde kar yağışı devam ediyor. Tekirdağ il merkezinde ise dün başlayan kar yağışı yerini yağmura bıraktı. Yetkililer, kentte kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.



Kastamonu'da 145 köy yolu ulaşıma kapalı





İl genelinde 1 haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları aralıksız sürüyor. 500 köy yolunun ulaşıma açıldığı Kastamonu'da 145 köy yolu hala ulaşıma kapalı. Elektrik direklerinin kardan zarar görmesi nedeniyle 64 köye de elektrik verilemiyor.



Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba gösteriyor.



Samsun, Sinop, Ordu ve Amasya'nın yüksek ve iç kesimlerinde kar nedeniyle kapalı bulunan 30 köy yolunu açma çalışmaları sürdürülüyor.



Samsun'da 6, Sinop'ta 7, Ordu'da 5, Amasya'da ise 12 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü, akşam saatlerine kadar tüm köy yollarının açılmasının beklendiği belirtildi.



Hava koşullarının yol açtığı elektrik ve telefon arızalarının giderilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.



Erciyes'te kar kalınlığı 117 santimetreye ulaştı





Kar yağışı nedeniyle Kayseri'nin Sarız ilçesinde halen 7 köy ve 31 mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapalı köy ve mezra yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, önceki gün kayak sezonunun açıldığı Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı son yağışlarla birlikte 117 santimetreye ulaştı.



Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Yahya Şahan, yeni kayak sezonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve kayakseverleri hafta sonu Erciyes'e beklediklerini söyledi.



Manavgat su altında





Antalya'nın Manavgat ilçesindeki şiddetli yağışların ardından Ilıca ve Evrenseki derelerinin taşması sonucu 10'a yakın 5 yıldızlı otelin bahçesini ve alt katlarını su bastı.



Manavgat Kaymakamı Hacı İbrahim Türkoğlu, yaptığı açıklamada, derelerin taşması sonucu inşaatı süren bazı otellerin bahçe ve alt katlarına su girdiğini, inşaatlarda çalışan işçilerin, yöredeki belde belediyelerinin itfaiye araçlarıyla Antalya İl Afet Komitesinin iki ayrı ekibi tarafından tahliye edildiklerini bildirdi.



Türkoğlu, Kalemler köyü yakınlarında mahsur kalan 2 çobanın da kurtarıldığını belirtti. Türkoğlu, çok sayıda turistik tesisinin bulunduğu, Kumköy, Evrenseki, Çolaklı, Ilıca ve Gündoğdu beldelerinin birbirine bağlayan "Turizm Yolu"nun da Ilıca ve Evrenseki derelerinin taşması sonucu trafiğe kapatıldığını söyledi.



Hocalar köyü yolunun ise sular altında kalması nedeniyle kapatıldığına dikkati çeken Türkoğlu, sabah saatlerinde taşımalı eğitim yöntemiyle Gündoğdu beldesindeki okula gelecek olan Hocalar köyünde yaşayan öğrencilerin okullarına gidemediklerini kaydetti.