Yurtta kalan öğrencilere utanç veren anket soruları!

T24 - Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Dicle Üniversitesi öğrencilerine dağıttığı anketlerde kız öğrencilere “Daha önce kaç birliktelik yaşadınız?”, “Hiç canlı doğum yaptınız mı? gibi sorular yer aldı. Soruların medyada yer alması üzerine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Yurtlarda utanç anketi'' başlığıyla basında yer alan anketin Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından yapıldığını, soruların ve değerlendirmelerin TÜİK'in kontrolünde olduğunu bildirdi.





Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK), Konya Selçuk Üniversitesi’nde yaptırdığı anketlerin ardından Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencilerine de kaldıkları yurtlarda “Doldurmak zorundasınız” denilen imzasız anket dağıtıldı. Ankette kız öğrencilerin özel yaşamına ilişkin sorular sorulması tepki çekti.





KYK’nin DÜ yurtlarında, KYK anteti bulunmadan yapıldığı iddia edilen ankette, “daha önce kaç birliktelik yaşadığı”, “Hiç canlı doğum yaptınız mı? (düşük, kürtaj ve ölü doğumlar hariç)” ve “1 Ocak 2005 tarihinden sonra şu an canlı olsun ya da olmasın canlı doğum yaptınız mı?” gibi soruların sorulduğu kaydedildi.



Soruları cinsiyetçi ve ayrımcı olarak niteleyerek reddeden öğrencilere ise yurt görevlileri tarafından 500 TL disiplin cezası kesildiği de iddia edildi.



Dicle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi ve Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi Rojda Varhan, bireyin nerelerde çalışmak istediği yönündeki eğilimlerini sorgulayan bir şekilde devam ettiğine işaret ederek, “Böylelikle anketi yapan odaklar, öğrencinin geçmişi ve geleceği hakkında genel bir perspektif sahibi oluyorlar” dedi.



Soruların kimler tarafından yapıldığının kendilerine söylenilmediğini belirten Varhan, öğrencilerin ısrarla isim istemeleri üzerine yurt görevlilerinin, Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) adres gösterdiğini belirtti.



Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan K.G ise Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Yurdu’nda kaldığını belirterek üniversitenin açıldığı ilk hafta yurt görevlilerinin ellerinde anketlerle oda oda gezdiğini söyledi. Gündüz, anketi, AKP MYK üyesi ve Dicle Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. M.B'nin öğrencilere dönük geliştirdiği “taciz” uygulamasının bir uzantısı olarak nitelendirdi.



Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi yöneticileri ise konuyu genel merkezlerine taşıdıklarını belirterek kısa süre içerisinde durum ile ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.



Haberin yayımlanmasının ardından YURTKUR'dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



'TÜİK tarafından idari kayıtlardan elde edilmeyen ve yerel düzeyde ülkemizin ihtiyacı olan nüfusa ilişkin değişkenlerin elde edilmesi için il ve ilçe bazında bina, konut, iş gücü, doğurganlık, göç nedeni, bebek ve çocuk ölümleri ve özürlülükle ilgili bilgilerin derlenmesi amacıyla, ülke genelinde örnekleme yöntemiyle seçilecek yaklaşık 2,4 milyon hane halkı ile 2011 nüfus ve konut araştırması yapılacağı, ayrıca ceza infaz kurumları, huzurevleri, öğrenci yurtları, askeri birlikler vb. kurumsal yerlerde kalanlar için tamsayı yöntemi uygulanacağı belirtilen yazı üzerine kurumumuz alt birimleri bilgilendirmiştir.



Anket soruları ve değerlendirmeleri tümüyle TÜİK'in kontrolündedir.''







