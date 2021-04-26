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Yurtta kalan 5 öğrenci yemekten zehirlendi

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

26 Nisan 2021 13:15

Sivas’ta öğrenci yurdunda kalan 5 üniversite öğrencisi tavuk ve hamur kızartması yedikten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan kız öğrenci yurdunda kalan F.İ., E.M., C.Y., İ.İ. ve R.S. tavuk ve hamur kızartması yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri bulunan öğrenciler ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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