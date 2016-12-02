"Yurtların denetim raporlarında yangınla ilgili 1, ülke güvenliğiyle ilgili 9 soruya cevap aranıyor!"

Adana'da 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından yurt denetimleri yeniden gündeme geldi. Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı görevlilerinin denetim raporlarında yangınla ilgili 1, ülke güvenliğiyle ilgili 9 soruya cevap arandığı ortaya çıktı.

Karar gazetesinde yer alan haber şöyle:

Adana’nın Aladağ ilçesinde özel bir yurtta çıkan yangında 11’i çocuk, 1’i eğitmen 12 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Türkiye’yi sarsan yangın faciasında ise yine ihmaller zinciri ortaya çıktı. Yurt olarak kullanılan binada bol miktarda yanıcı malzeme kullanılması, yangın merdivenin kilitli olması, PVC pencerelerin yangın sırasında şişmesi nedeniyle açılmaması bunlardan sadece bir kaçı...

Tüm bu nedenlerin çıkış noktası ise denetim eksikliği. Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği’ne göre özel yurtların açılması için izin veren iki kurum var; Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler. Valilik izin verdiği yurtlarla ilgili belgeleri ise Bakanlığa mutlaka bildirmek zorunda. Denetim görevi de Milli Eğitim Bakanlığı ve mülki idare amirlerine ait. Yine yönetmeliğe göre, denetimler Bakanlıkça oluşturulan ekiplerce yapılıyor.

Yurtların valilik veya kaymakamlıklar tarafından yapılan denetimleri ise mülki idare amirlerinin görevlendireceği iki kişiden oluşan ekiplerle yapılıyor. Bu ekiplerde ise il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün ilgili şube müdürünün başkanlığında, yurdun sahibi olan gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişiliğini denetlemekle görevli kamu idaresinin il veya ilçe temsilcisi bulunuyor. Yılda iki kez denetleme zorunluluğu var. Peki, bu denetimleri yapan görevliler nasıl bir araştırma yapıyor, form hazırlıyor.

Denetim formlarında yurtta kalacak çocuk ve gençlerin güvenliğiyle ilgili nasıl araştırma soruları var. Karar işte bu sorunun cevabını araştırdı. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından hazırlanan ‘Özel Öğrenci Yurdu Denetleme Raporları’ndaki 45 sorudan ‘yangın tedbiri’ konusunda yalnızca bir soru yer alıyor. Yurtta yapılan denetimlerde cevabı aranan sorular çoğunlukla ülke güvenliğini tehdit edecek yasadışı oluşumlara karşı herhagi bir faaliyet olup olmadığını tespit etmeye yönelik. İşte rapordaki sorulara örnekler şöyle:

Yurtta “Atatürk Köşesi “oluşturulmuş mudur?

Yönetim odalarında Atatürk Resmi, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi var mıdır?

Denetlenen yurt, kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet göstermekte midir?

Anayasada ifadelerini bulan temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanan ve öğrencileri bu suçlara yönelten davranışlarda bulunulmuş mudur?

Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyetlerde bulunulmuş mudur?

Denetim raporunda yargınla ilgili tek soru “Yurt binasında yangına karşı gerekli tedbirler alınmış mıdır?” şeklinde oldu.

Sosyal faaliyetler düşünülmüş ama...

Raporda yangın dışında öğrencilerin psikolojik ve sağlıklarıyla ilgili sorgulama ise oldukça ayrıntılı. Bu sorulara bazı örnekler şöyle:

Yurt binasının genel temizliği yeterli midir?

Yurt binasında yapılan fiziki değişikliklerde onay alınmış mıdır ?

Günlük yemek numuneleri 72 saat süre ile muhafaza edilmekte midir?

Orta öğretim yurdunda öğrencilerin sosyal kültürel ve sportif

faaliyetlere katılmaları sağlanmış mıdır ?

Öğrencilerin güvenliği, tütün mamulleri ve uyuşturucu madde kullanımı gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve ruhsal gelişimlerini bozacak tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alınması için güvenlik birimleri ile işbirliğine gidilmiş midir?