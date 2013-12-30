'Yurtları kız ve erkek yurdu olarak ayırdık, tasarruf ettik'

Son kabine değişikliğinde koltuğunu Çağatay Kılıç'a bırakan eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, görevden ayrılmadan kısa süre önce öğrenci yurtlarının kız ve erkek yurdu olarak ayrılmasının gerekçesini açıkladı. Suat Kılıç, yurtların "mali planlama" sonucu ayrıldığını, bu sayede "ciddi tasarruf sağlandığını'' bildirdi.

CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın soru önergesini şöyle cevapladı:

"Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yönetmeliğince öğrencilerin barınma sorunlarının çağdaş normlara uygun yurtlarda, zamanında, en rasyonel şekilde çözülebilmesi için 2012-2013 eğitim-öğretim yılında; yurtlarda kayıtlı öğrenci sayıları, yurtta barınmak üzere başvuran öğrenci sayısı, başvurunun karşılanma trendleri, yurt binalarının fiziki yapısı ile, bazı il/ilçelerde ise yeni yurt ve blokların hizmete girmesi neticesinde oluşan yeni yatak kapasiteleri göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenlemeler, mali bir planlamanın sonucudur. Zira, karma yurtlarda hem kadın, hem erkek personel görev yapmaktadır. Ayrıştırma sonucunda memur, temizlik ve güvenlik personelinde ciddi bir tasarruf sağlanmış ve ortak kullanım alanlarında atıl olan yerler kullanıma açılmıştır."