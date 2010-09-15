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Yurtlara Bakan Kavaf kriterleri getirildi

Bakan Kavaf, yuva ve yurtlarda bir dizi önlemi de hayata geçirdi.

15 Eylül 2010 03:00

T24 - Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, çocukların futbol maçı saatlerinde dışarı çıkıp kahvehanelere gitmemesi için tüm yurtlara maç yayını yapan şifreli kanallara abone olma zorunluluğu getirdi.


Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı yurtlarda, çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine olumlu katkı yapacak önlemler hayata geçiriliyor. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, çocukların futbol maçı saatlerinde dışarı çıkıp kahvehanelerde kötü alışkanlıklar edinmemeleri için her yurtta maç yayını yapan şifreli kanallara abone olunmasına zorunluluk getirdi. Bugüne kadar 60 ilde yaygınlaşan uygulama kapsamında harcanan şifreli kanal abonelik ücretleri ve diğer giderler, SHÇEK bütçesinden ya da valilik bütçesinden karşılanıyor. Bakan Kavaf, yuva ve yurtlarda bir dizi önlemi de hayata geçirdi. İşte yurtlardaki “Kavaf” kriterleri:


24 SAAT SICAK SU: Türkiye genelindeki tüm yurtlarda 24 saat sıcak su akacak.


DEV EKRAN TV: Her yurtta şifreli maç yayınlarının ve diğer programların izlenebilmesi için büyük ekran LCD televizyon olacak.


ALO BAKANIM!: Her yurt ve yuvanın bir öğrenci temsilcisi olacak. Bu temsilcide bakanın 24 saat aranabilecek telefon numarası bulunacak. Öğrenciler, bir sorun yaşanması durumunda Bakan’ı gece yarısı bile arayabilecek.


LAVABO BOYLARI: Yurtlarda lavabo boyları, çocukların gelişimine uygun olacak. 0-6 yaş grubundaki çocukların lavaboları, boylarına göre ayarlanacak. Uzun boylu çocuklar için de düzenleme yapılacak.


MİZAH DERGİSİ OLACAK: Yurt kütüphanelerinde mizah dergisi dahil her türlü kitap bulunacak. Ayrıca, popüler yayınlar da yer alacak.


BAŞARIYA ÖDÜL: Takdirname alan öğrenciye laptop; derslerinde, sporda veya farklı alanlarda başarı gösteren öğrencilere, “tarih ve kültür gezisi” gibi armağanlar verilecek.

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