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Yurtkuran'ın evindeki arama bitti

13 Nisan 2009 16:13

Ergenekon" soruşturması kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve eski Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran'ın evinde yapılan aramanın tamamlandığı öğrenildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul ve Bursa emniyet müdürlüklerine bağlı terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Yurtkuran'ın Bademli Mahallesi 23. Sokak'taki 3 katlı evinde sabah saatlerinde başlattıkları arama çalışmalarını tamamladı.

Prof. Dr. Yurtkuran'ın Bursa Adli Tıp Kurumu'nda sağlık muayesinden geçirildikten sonra polis ekiplerince İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

Bu arada, arama çalışmaları sırasında, Yurtkuran'ın koleksiyonunda bulunan çok sayıda av tüfeği ve tabancanın güvenlik güçlerince büyük titizlikle incelendiği bildirildi. Çalışmalarda ayrıca, Yurtkuran'ın yanı sıra eşi ve çocuğuna ait bilgisayarların da ekipler tarafından incelemeye tabi tutulduğu kaydedildi

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