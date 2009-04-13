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Yurtkuran'in evinde arama sürüyor

13 Nisan 2009 15:33

"Ergenekon" soruşturması kapsamında, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanvekili ve eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran'ın evinde yapılan arama devam ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, güvenlik güçleri, saat 06.30'da geldikleri Yurtkuran'ın Bademli Mahallesi 23. Sokak'taki 3 katlı evinin 2. katındaki arama çalışmalarına başladı.

Yurtkuran'ın rektörlük yaptığı dönemde rektör yardımcısı olan Prof. Dr. Erdal Emel ile bazı öğretim üyeleri, CHP Bursa Milletvekili Abdullah Özer, CHP Bursa İl Başkanı Gürhan Akdoğan ve bazı partililer, evin önüne geldi. Abdullah Özer eve girerken, diğerlerinin girişine izin verilmedi.

Bu arada, Yurtkuran'ın talebi doğrultusunda, tansiyon rahatsızlığı bulunduğuna dair özel bir sağlık kuruluşundan alınan rapor eve getirildi. Rapor, evin önünde bekleyen polis ekibine teslim edildi.

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