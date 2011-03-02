-YURTKUR PROTESTOSUNA 14 YIL HAPİS İSTEMİ ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Eylül 2009'da Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu (YURTKUR) protesto etmek için kurumun genel müdürlüğüne girmek isteyen Kurtuluş Partisi üyesi 43 kişi hakkında, ''Yasaya aykırı toplantı düzenledikleri, toplantının dağıtılması sırasında şiddet kullandıkları ve kamu malına zarar verdikleri'' gerekçesiyle dava açtı. Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan'ın hazırladığı iddianamede, sanıkların 9 Eylül 2009'da YURTKUR'u protesto etmek için toplandıkları, Yüksel Caddesinde basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyerek YURTKUR Genel Müdürlüğü önüne geldikleri ifade edildi. Bazı sanıkların, dilekçe vermek üzere girdikleri binadan, bir süre sonra çıktıkları kaydedilen iddianamede, daha sonra bazı sanıkların pankart açtıkları ve içeri girmek istedikleri anlatıldı. Kurum görevlilerinin engel olması üzerine sanıklardan bazılarının kapının camını kırdığı bildirilen iddianamede, bu kişilerin güvenlik güçlerince yakalandığı, bunun üzerine grubun diğer üyelerinin bahçeye girmek için ısrarcı olduğu kaydedildi. Güvenlik güçlerinin dağılmaları yönündeki uyarısına rağmen grubun dağılmadığı ifade edilen iddianamede, bunun üzerine güvenlik güçlerinin, sanıkları zor kullanarak yakaladığı aktarıldı. İddianamede, bu sırada 2 sanığın, 2 polis memurunu, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaraladığı bildirildi. Sanıkların, ''Yasaya aykırı toplantı düzenledikleri, toplantının dağıtılması sırasında şiddet kullandıkları ve kamu malına zarar verdikleri'' gerekçesiyle 6 aydan 14 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Dava, Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.