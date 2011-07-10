-YURTKUR BİNASINDA HIRSIZLIK İDDİASI ÇUBUK (A.A) - 09.07.2011 - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) ait yurt binasına girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çubuk'ta askeriyeden boşalan ve daha sonra YURTKUR'a devredilen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tadilatı devam eden lojmanlara girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı. Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YURTKUR'dan kendilerine yapılan ihbarı değerlendirerek, olay ile ilgili araştırma başlattı. Zanlıların, yurt binasına girerek 21 adet kombiyi çaldıkları iddia edildi. Bunun üzerine Ankara'da bulunan hurdacıları takibe alan ekipler, Ankara Cebeci'de hurdacı dükkanı olan Bayram Ç'den (58) yola çıkarak, 5 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Çalınan 21 kombiden 18'ini bulunarak YURTKUR yetkililerine teslim edilirken, Bayram Ç.'nin de aralarında olduğu Mehmet A. (60), Nurullah E. (40), Eldivas K. (39) ve Duman A. (26)'yı gözaltına aldı. Zanlılardan Eldivas K.'nin daha önce de hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken, gözaltına alına 5 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.