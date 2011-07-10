T24 LogoT24 Logo
Gündem

YURTKUR BİNASINDA HIRSIZLIK İDDİASI ÇUBUK (A.A)

10 Temmuz 2011 01:20

-YURTKUR BİNASINDA HIRSIZLIK İDDİASI ÇUBUK (A.A) - 09.07.2011 - Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) ait yurt binasına girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Çubuk'ta askeriyeden boşalan ve daha sonra YURTKUR'a devredilen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tadilatı devam eden lojmanlara girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı. Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, YURTKUR'dan kendilerine yapılan ihbarı değerlendirerek, olay ile ilgili araştırma başlattı. Zanlıların, yurt binasına girerek 21 adet kombiyi çaldıkları iddia edildi. Bunun üzerine Ankara'da bulunan hurdacıları takibe alan ekipler, Ankara Cebeci'de hurdacı dükkanı olan Bayram Ç'den (58) yola çıkarak, 5 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Çalınan 21 kombiden 18'ini bulunarak YURTKUR yetkililerine teslim edilirken, Bayram Ç.'nin de aralarında olduğu Mehmet A. (60), Nurullah E. (40), Eldivas K. (39) ve Duman A. (26)'yı gözaltına aldı. Zanlılardan Eldivas K.'nin daha önce de hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilirken, gözaltına alına 5 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24