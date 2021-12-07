Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları tarihi zirvede; vatandaşlar rekor seviyelere rağmen dolar alımına devam ediyor

Türk Lirası’nda yaşanan sert değer kaybı yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatının da artmasına neden oldu. BDDK verilerine göre 1 Aralık itibariyle bankalardaki yabancı para mevduatı 253 milyar 953 milyon dolara yükseldi. Toplam mevduat ise 401 milyar 494 milyon dolar olarak gösterildi.

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre en son 2001 yılı ekim ayında yüzde 62 ile en yüksek seviyesine çıkan yabancı para mevduat oranı ilk kez yüzde 63,2'yi aşarak tarihi en yüksek oranına ulaştı.

TL'deki değer kaybı ve enflasyondan korumaya çalışan vatandaşlar rekor seviyelerinde seyreden dolar/TL'ye rağmen alımını sürdürüyor.