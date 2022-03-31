Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 1,36 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 360 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 216 milyar 249 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 25 Mart ile sona eren haftada 217 milyar 609 milyon dolara geldi.

25 Mart haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 118,1 milyon dolar azalarak 140 milyar 190,6 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 miyar 478,2 milyon dolar artarak 77 milyar 418,4 milyon dolar oldu.