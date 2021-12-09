Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 1,1 milyar dolar azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 104,4 milyon dolar düşüş gösterdi. Döviz mevduatlarının toplam mevduattaki payı yüzde 62,2'ye çıkarak zirveyi gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 232 milyar 76,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 Aralık ile sona eren haftada 230 milyar 972,3 milyon dolara düştü.

Yaşanan değişimde gerçek kişilerin döviz mevduatı 707 milyon dolar azalarak 142 milyar dolara ve tüzel kişilerin döviz mevduatı 397 milyon dolar azalarak 89 milyar dolara geriledi.

Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre döviz mevduatının toplam mevduattaki payı yüzde 62,2’ye yükselerek zirveyi gördü. En son 2001 yılı ekim ayında yüzde 62 seviyesini görmüştü.