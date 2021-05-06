Vatandaşların döviz mevduatı Nisan'ın son haftasında 400 milyon dolar azaldı

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 400 milyon dolar civarında azaldı. 23 Nisan haftasında döviz mevduatları 225,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştikten sonra, Nisan'ın son haftasında 400 milyon dolar azalarak 224,8 milyar dolara geriledi.

Parite etkisinden arındırılmış haftalık değişim ise eksi 201 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bloomberg'in haberine göre Nisan ayının son haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatı 140,9 milyar dolar civarında kalarak değişiklik göstermedi. Tüzel kişilerin ise döviz mevduatı 300 milyon dolar azalarak 83,8 milyar dolara düştü.

Söz konusu haftada yabancıların net hisse yatırımı 33 milyon dolar olarak gerçekleşirken, net tahvil yatırımı ise 32 milyon seviyesinde oldu.