Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,4 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre 6 Mayıs haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,41 milyar dolar artış gösterdi.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 213 milyar 808,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Mayıs ile sona eren haftada 215 milyar 224 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 31,80 milyon dolar artarak 137 milyar 348,60 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 383,6 milyon dolar artarak 77 milyar 875,3 milyon dolar oldu.