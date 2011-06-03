-YURTİÇİ TURLAR ZAM ŞAMPİYONU ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - Türkiye'de tüketici fiyatları bazında bakıldığında Mayıs ayında en yüksek artış ''yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar''da görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen ay, söz konusu yurtiçi turların fiyatı yüzde 30,95 yükseldi. Patatesin fiyatı yüzde 17,52, elmanın yüzde 16,68, limonun yüzde 15,88 arttı. Edebi kitaplar da yüzde 15,3 ile endekste fiyatı en fazla artan ürünler arasında yer aldı. Fiyatı en fazla artan 20 ürün arasında, yazın gelişinin etkisi de kendini gösterdi. 1 hafta ve üzerindeki turların yanı sıra yurtiçi haftasonu turlarında yüzde 7,82'lik artış meydana geldi. Araba kiralama ücretinde de yüzde 5,43 yükselme gözlendi. Düğün sezonun açılmasına yakın, mücevherdeki yüzde 5,15 artış da dikkati çekti. Kadın tişörtü fiyatı yüzde 10,07, erkek gömleği yüzde 9,25, etek yüzde 6,87 arttı. LPG dolum ücreti yüzde 3,75, tüpgazda da yüzde 2,83 fiyat artışı meydana geldi. -FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER- TÜİK'e göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise mevsimin etkisiyle yüzde 53,29 ile sivri biber geldi. Bu çerçevede, onu sırasıyla bezelye (yüzde 32,13), salatalık (yüzde 27,91) ve patlıcan (yüzde 27,65) izledi. Çamaşır makinesi fiyatı yüzde 7,17 düştü. Kaşar peyniri, yumurta, süt, makarna da fiyatı en fazla düşen ürünler arasında yer aldı. Mazotun fiyatı yüzde 1,66 geriledi, benzindeki fiyat artışı da yüzde 1,06 oldu.