Yurtdışından mücevher getirirken dikkat

T24 - Yılbaşına sayılı günler kala yurtdışına gidecek vatandaşlar yanlarında getirdikleri mücevher konusunda dikkatli olmalılar. 15 bin dolara kadar olan mücevherlerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmazken, bu fiyatı aştığı taktirde yüzde 20 vergi uygulanıyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Kızılot'un "Yılbaşında yurtdışına gidenler aman dikkat" başlığıyla yayımlanan (26 Aralık 2010) yazısı şöyle:



Yılbaşında yurtdışına gidenler aman dikkat

NİYE Mİ?

Dönüşte ilginç sürprizlerle karşılaşabilirsiniz de onun için!..

MÜCEVHERAT

Yurt dışından Türkiye’ye gelenler, değeri 15 bin doları aşmayan pırlanta, elmas, yakut, inci gibi değerli taşları veya bunlardan yapılmış mücevherleri, yurda getirebilirler.



Bu tutarı aşması halinde, mal ithalatı yapılmış gibi başta yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi olmak üzere, vergi alınır. Yurtdışına çıkarken var olduğunun beyanı veya Türkiye’den satın alınmış olduğunun belgelendirilmesi halinde, herhangi bir işlem yapılmaz.



Kişisel ve hediyelik eşya

Karayolu ile yurtdışına giden ve gittikleri ülkede en az üç gün geçirmeyenler, aman dikkat!

Beraberinizdeki hediyelik eşyaların ve yurtdışında aldığınız kişisel eşyaların tamamından, yüzde 18-20 arasında vergi alınabilir.

Hava veya denizyolu ile yurtdışına çıkanlar ile karayoluyla yurt dışına gidip, 3 günden fazla kalanlar; yurtdışında aldığınız kişisel eşyalar vergiye tabi değil. Ancak beraberinizde getirdiğiniz 430 Euro’nun üzerindeki hediyelik eşyalar, yüzde 18-20 arasında vergiye tabi.

Bunları ben demiyorum. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2010/46 sayılı Genelgesi’nde yazıyor.

Yurtdışından mücevherat ve hediyelik eşya alırken aman dikkat!

