Yurtdışından getirilip, süresi dolan lüks araçlara el konuldu

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yurtdışından Türkiye\'ye getirilip kalma süresini doldurduğu saptanan 16 lüks araca el konuldu. Piyasa değeri 2 milyon lirayı aşan araçlar, gümrük yetkililerine teslim edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği\'nde görevli polisler, kent genelinde yabancı plakalı araçlara yönelik çalışma başlattı. Denetimlerde polisler, Gürcistan, Fransa ve Balkan ülkelerinden Türkiye\'ye getirilmesine karşın yasal kalma süresini aşan 16 lüks cip ve otomobile el koydu. Piyasa değeri 2 milyon lirayı aşan araçlar, Adana Gümrük Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Araç sürücüleri ise emniyette işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



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